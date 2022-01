Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Identificó su pasión y no desistió hasta materializarla. Fue a contra corriente durante su último año de universidad en Costa Rica y mientras unos decidían enfocar su tesis en cacao o banano, él apostó por algo que lo enamoró: la cerveza.

Mario Miraglia, ingeniero agrónomo de 31 años, logró levantar el lugar de producción de cerveza artesanal más importante de Guayaquil, pero reconoce en detalles la dificultad del proceso. Tanto así que al pedirle que lo resuma con una sola palabra eligió la misma que da el nombre a su empresa: Odisea.

"Hacer cerveza es arte y ciencia. Y yo siempre digo que mi mamá es una artista y mi papá es un científico. Soy la unión de ambos y eso es Odisea", cuenta desde la planta de producción ubicada al pie del río Daule, en la avenida Benjamín Rosales.

Mario Miraglia estaba por terminar su carrera universitaria cuando optó por realizar sus pasantías en un viñedo en California antes de volver a Costa Rica. Ahí trabajó durante cuatro meses, cerca de 12 horas al día.

"Mi sueño era hacer vino en Ecuador, siempre fue vino. Quise basar mi tesis en vino, pero me topé con que en el trópico húmedo en Costa Rica no podía, porque la uva es una planta que crece en distintas estaciones y allí era complicado. Por suerte o destino, me topé con el boom de cervezas artesanales", recuerda.

Aprovechando la acogida que tenía la bebida, acudió a un festival gracias a la invitación de un amigo y entonces pudo tener el primer acercamiento con la preparación. "Empiezo a probar los diferentes tipos de cerveza que había. De coco, de frutas y dije esto es lo mío. Ahí cambió toda mi dirección", consciente además en ese momento de que "la cerveza es mucho más popular en Ecuador".

"Cerré todo y me enfoqué en cerveza. Hice mi tesis en cerveza, me metí a los cursos de agroindustria en la universidad sobre cerveza, hice mis primeros proyectos ahí mismo de cerveza. Todo giraba en torno a eso", cuenta.

Odisea posee su propia planta de producción, misma que será parte de un recorrido que ofrecerán a sus clientes. Juan Faustos / EXPRESO

Una vez que culminó su carrera universitaria llegó la "realidad". Se montó un laboratorio "chiquitito casi que de tres por tres". Compró ollas, todo muy casero y empezó a hacer prueba tras prueba. Sus amigos eran quienes probaban y le daban una opinión.

Ya para 2017 nace la idea de convertirlo en una marca y reconoce que el primer nombre que tenía en mente era Vikingo. Pensó también en Capitán, pero ya estaba registrado.

"Empezamos a buscar nombres que puedan abarcar el concepto ligado más al vikingo y surgió el de Odisea. Así le dimos nuestra propia identidad. Es la historia de un capitán que en su odisea se topa con distintos personajes y cada cerveza que hacemos es lo que sucede entre el capitán y dichos personajes", explica Miraglia.

Ese mismo año toma la decisión de comprar equipos para levantar una planta piloto. "Teníamos una casa abandonada en Ceibos y monto ahí este pequeño espacio. Era la casa de mi abuelo que había heredado mi mamá y mis tías y me la prestan. Pasé de una planta chiquita, a otra chiquita también, pero al menos podía sacar el producto al mercado", continúa.

Si hay algo que yo podría enfatizar es la dificultad que tiene un emprendedor para sacar su negocio adelante. La única forma es ponerte al hombro todo este peso y entrar como a una guerra. En lugar de que las entidades te pregunten qué necesitas, sucede lo contrario… Te dicen ehhh no, no puedes... Mario Miraglia

Una vez que la pequeña planta ayuda a que el negocio fluya, en 2019 arranca la construcción final del proyecto actual de Odisea. "Empezamos a construir en noviembre de 2019 y lo inauguramos en noviembre de 2021. Dos años exactos construyendo. Esto comenzó únicamente como un centro de producción y en el proceso terminamos haciéndolo turístico", detalla Miraglia, quien además adelanta que van a ofrecer recorridos guiados para que la gente conozca el proceso de elaboración de la cerveza y a su vez puedan catarla.

"Así también culturizamos al consumidor para que conozca lo que es la cerveza artesanal, fomentamos su crecimiento y reactivamos este lugar de la ciudad. Lo potenciamos", finaliza.