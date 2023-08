Guayaquil: Guayacanes 2, sin agua por diez horas

Guayacanes otra vez se verá afectada por un corte de agua. Ahora la etapa número 2 se quedará sin el servicio el próximo 23 de agosto, de 08:00 a 18:00. Así lo dio a conocer Interagua a través de un comunicado, que ha generado múltiples quejas entre la ciudadanía; que ha denunciado incluso recibir a veces el agua de color marrón y con mal olor.

Según Interagua, la suspensión del servicio se da para interconectar la red de agua potable. Pero la ciudadanía alerta que, en ocasiones anteriores, se han ejecutado acciones similares que no han mejorado el servicio.

“Toda la vida pasa lo mismo y el servicio es cada vez peor. Digan lo que realmente está pasando, estamos hartos”, sentenció Enzo Carvajal, residente.

Ana María Bolaños, quien habita también en esta etapa del vecindario del norte, exige al Municipio que constate qué tipo de trabajos ejecuta Interagua y que analice cómo se podrían ya frenar este tipo de interrupciones.

"No es normal que de forma permanente se reporten cortes de agua y más cortes. ¿Cuánto tiempo ya llevamos así? ¿Cuatro años? ¿Más? Es absurdo... Si tantas veces se ha dicho que se suspende el servicio para mejorarlo, ¿por qué entonces no mejora? Ya sabemos que las redes son obsoletas. Pero, qué entonces... ¿Cuál es la solución? ¿Hasta cuándo viviremos así?", cuestionó la residente.

La noche de este 21 de agosto, otro comunicado emitido por el consorcio dio a conocer que se había registrado una suspensión emergente para reparar una fuga.

📣#TrabajoEmergente Informamos a la comunidad de Guayacanes que nuestros técnicos se encuentran realizando trabajos para la reparación de fuga emergente que afecta al sector.



👉Manténgase informado por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/PUvC1HWAhS — Interagua C. Ltda (@interagua) August 21, 2023

"Informamos a la comunidad que debido a un daño provocado por terceros, nuestros equipos realizan la reparación de una fuga en la red, por lo que se interrumpió el servicio. Pedimos disculpas a los moradores por las molestias causadas", informó.

No obstante la explicación no evitó que las quejas aún se multipliquen más.

"Por la mañana dicen que habrá un corte este 23 de agosto, pero en la noche se fregó ya medio barrio. No me importa de quién es la culpa, si de ellos, de terceros, de cuartos, de quintos. A mí me da igual. Lo que quiero es agua y nada más. Quiero agua", se quejó Ronny Bonilla, habitante de Guayacanes.

"Hace 3 días nos dejaron sin agua más de 7 horas. Hoy lo mismo, ¿hasta cuándo?. Digan a qué hora llega el agua en Guayacanes", precisó la usuaria @LaureanMari, vía Twitter.