Gobierno aún insiste a Prefectura en revocar autorización ambiental en Los Ceibos

Marcela Aguiñaga difundió en redes sociales que El MAE envió un oficio urgente para revertir la decisión

En el sitio trabajan agentes de ATM para controlar el tráfico

Y la disputa sigue. Luego de que la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga anunciara la reanudación de la obra del paso elevado en la av. del Bombero, tras archivar un proceso administrativo contra el Municipio de Guayaquil, el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) habría enviado un oficio en el que ordena la revocatoria inmediata de la autorización ambiental otorgada al proyecto.

La disputa política y técnica por el paso elevado en Los Ceibos sube de tono

En el documento difundido por la prefecta y aparentemente firmado por la viceministra María Daniela Limongi, se indica que la Prefectura omitió observar un informe técnico emitido en julio de 2025, en el cual se advertía sobre posibles impactos ambientales. Según el Ministerio, la autoridad provincial no cumplió con el principio de precaución establecido en la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente.

El texto remitido establece cuatro puntos clave:

Revisión de oficio de la decisión de la Prefectura y revocatoria de la autorización ambiental.

Revocar el registro ambiental emitido en 2023 para la ejecución del paso elevado.

Exigir la obtención de una licencia ambiental antes de cualquier reinicio de obra.

Plantear una denuncia por posible delito ambiental, conforme al artículo 255 del COIP.

Con esta disposición, el MAE ratifica la suspensión de actividades hasta que el operador cumpla con los requisitos legales y técnicos.

La Prefectura del Guayas autorizó la reanudación de la obra en Los Ceibos tras resolver el proceso ambiental. EXPRESO

Aguiñaga responde: “Insisten en la revocatoria”

Tras recibir el oficio, la prefecta publicó un mensaje en su cuenta de X donde cuestionó la insistencia del Gobierno central:

Ya lo veía venir 🙄

1er acto: No respondieron, no sustentaron e insisten en la revocatoria.



2do acto: ¿Qué será lo próximo? ¿El retiro de competencias? pic.twitter.com/QsSRtsrbfg — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) September 10, 2025

En la rueda de prensa de la mañana del miércoles 10 de septiembre, Aguiñaga defendió que el Municipio de Guayaquil sí presentó pericias y defensa legal, mientras que el Ministerio no amplió sus alegaciones previas. Con este nuevo oficio, la disputa política y técnica se intensifica y abre un escenario incierto para el futuro de la obra.

El oficio del MAE ordenaría cumplir de manera inmediata con la revocatoria, lo que podría frenar nuevamente los trabajos en Los Ceibos. El Municipio de Guayaquil ya había sido notificado de la decisión de la Prefectura horas antes de la rueda de prensa.

Queda en entredicho si la Prefectura acatará la orden ministerial o si se abrirá un nuevo proceso judicial que prolongue la paralización de este proyecto cuestionado y anhelado por igual entre moradores.

