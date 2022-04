Que la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cree que todo el problema de seguridad de la ciudad se debe solucionar con camionetas, y que de hecho cree que todos los problemas del Puerto Principal en general se pueden solucionar así, fue la respuesta que el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, a través de un video, le emitió; luego de que la primera edil en una entrevista con un medio digital señalara que él pretendía eludir su responsabilidad al precisar que son los cabildos los encargados de velar por la seguridad.

SEGURIDAD CIUDADANA tiene que ser el PRINCIPAL tema que nos UNA A TODOS. https://t.co/RVMLbfnyQ7 pic.twitter.com/cm9b6kumZZ — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) April 27, 2022

Guayaquil: Se formaliza la competencia en vía a la costa Leer más

En declaraciones pasadas, Arosemena indicó que, conforme lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), la competencia de este tema está en manos de los 221 municipios del Ecuador; a lo que Viteri respondió, como ya lo ha hecho antes, que los alcaldes no controlan a la Policía, no disponen operativos, no acceden a la información de inteligencia, ni encabezan operativos antinarcóticos.

“Esto está a cargo de la Función Ejecutiva, representada por el presidente de la República y de la que forma parte el gobernador”, indicó entonces en la entrevista.

Frente a ello, en un mensaje de no más de 50 segundos, Arosemena volvió a insistir en el asunto de las competencias, al alegar que el Cootad es claro y que representa un peligro el hecho de que Viteri lo desconozca.

“Espero que la alcaldesa reconsidere y participe de las reuniones que se trabajan con la Policía, las Fuerzas Armadas y las autoridades de la provincia. Seamos claros: los GAD, conforme a la ley del Cootad, tienen corresponsabilidad en el tema”, dijo.

Pero más allá de lo que digan las autoridades, la comunidad reclamó acciones. “No me importa quién tiene o no las competencias, o qué están haciendo o diciendo para lavarse las manos o salvarse el pellejo. En Guayaquil están matando a diario, hay víctimas colaterales a las que su inacción está matando vidas. Olvídense de los papeles. Pongan de su parte, dejen de ser egoístas o figuretis y, por favor, hagan algo”, se quejó Mayra Solórzano, habitante de Sauces 4.

Los concejales sacan pecho de su gestión en la sesión Leer más

Karla Poveda, guayaquileña, compartió la opinión. "No parece que estén trabajando, pues cada día hay más delincuencia", dijo. Karina Sandoval, habitante del sur del Puerto Principal, coincidió. "La gente ya no puede ni ir a los parques, no puede caminar, ir al mall, comprar el pan, jugar pelota en la calle. Así no seas tú el ladrón, existe el riesgo de que una bala perdida te aniquile. Esto no es cuestión de señalar, sino de actuar y hacerlo a la par", sentenció.

Pero si esa ha sido toda la vida la lavada de manos de los socialcristianos, peor aún en épocas pre electorales. Ya basta. Únanse y sumen, no resten ni eludan responsabilidades los dos. Enrico Paladines,

​ciudadano