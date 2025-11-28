Expreso
El caso se viralizó en redes sociales; el Municipio de Guayaquil reaccionó.Cortesía

Gatos abandonados en Guayacanes: esto decidió el Municipio de Guayaquil

El Municipio de Guayaquil abrió un proceso sancionador tras el abandono de gatos en Guayacanes, en el norte de la ciudad

El abandono de varios gatos en la ciudadela Guayacanes provocó una ola de reacciones en redes sociales y motivó una respuesta inmediata del Municipio de Guayaquil. 

De acuerdo con videos y denuncias difundidas por usuarios en plataformas digitales, un vehículo habría dejado a los felinos en una zona del sector. Ante esta alerta, la Dirección General de Protección de los Derechos de los Animales informó que atendió el reporte ciudadano y acudió al lugar, un parque ubicado en la etapa 2 de la ciudadela.

La entidad municipal indicó que logró identificar al presunto responsable del abandono. Como consecuencia, la Comisaría de Bienestar Animal dispuso el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, sustentado en el artículo 9, literal c, que prohíbe “abandonar animales en lugares públicos o privados, o en la naturaleza, ya sean vivos o muertos”.

Abandono de gatos en Guayacanes: Municipio de Guayaquil inicia sanción

De acuerdo con la normativa municipal, esta conducta constituye una infracción muy grave, sancionada con tres a siete salarios básicos unificados y entre 101 y 300 horas de servicio comunitario

El Municipio, liderado por Aquiles Álvarez, recordó que este marco legal busca desalentar prácticas que pongan en riesgo la vida y el bienestar animal.

En su comunicado, la Dirección reiteró su compromiso con la protección animal. “Rechazamos firmemente cualquier acto de abandono y recordamos a la ciudadanía que esta conducta es sancionable conforme a la normativa vigente”, señaló la institución.

El caso continúa bajo investigación administrativa mientras avanza el proceso sancionador. El municipio insistió en que la colaboración ciudadana es clave para denunciar hechos similares y garantizar la protección de los animales en Guayaquil.

