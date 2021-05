Un gasto millonario para mascotas en tiempos de coronavirus

Con una inversión de más de 1,8 millones de dólares, el Municipio de Guayaquil empezó a edificar el 11 de febrero de este año el Centro de Bienestar Animal, que debe estar terminado en 210 días.

Para analizar la obra, EXPRESO envió al Cabildo ocho preguntas, de las cuales la alcaldesa Cynthia Viteri hizo públicas dos, vía Twitter, sin antes enviar las respuestas solicitadas a este Diario.

¿Por qué la obra no se postergó, como otras, hasta que se supere de manera significativa la pandemia de COVID-19, o se atiendan otras necesidades, como arreglar las calles con baches que dificultan la movilidad? ¿Y por qué no se hace antes una campaña para que los ciudadanos sean responsables con las mascotas, teniendo en cuenta que es muy común que estos abandonen a los animales en la calle? Esos fueron algunos de los cuestionamientos que dieron cabida a un interesante intercambio de opiniones ciudadanas, que reveló el dilema respecto a cuál es la prioridad en tiempo de coronavirus, considerando que antes se pausaron otras obras para atender primero la salud.

Sin que esto implique que no se deba atender a los animales, a decir de los expertos consultados, en estos tiempos en los que la ciudad intenta levantarse de a poco y en los que ha quedado en evidencia lo necesario que es tener las áreas verdes, parques y calles en buen estado, la seguridad y la planificación; lo ideal era postergar la obra.

Maltrato Urge sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado apropiado que merecen los animales. En dos años, la Unidad de Bienestar Animal ha recibido 1.282 denuncias por maltrato.

Además, como advierte la vocera de Rescate Animal Ecuador, Mónica Cabrera, esta debió ejecutarse después de hacer una fuerte campaña contra el maltrato. Al hacerlo al revés, de poco o nada serviría.

Para Rosa Rada, urbanista guayaquileña, si bien es necesario dar a los animales el valor que se merecen, lo cual es un reflejo de cómo debe ser una ciudad de primer mundo; resulta vital que esa cantidad de dinero sea invertido también en que la ciudad sea inclusiva. En este tema se han hecho esfuerzos, pero aún falta mucho. Una silla de ruedas eléctrica tiene dificultad para rodar por la urbe, porque todavía hay desniveles para ir de la vía a la acera, puso como ejemplo. Para ella, era mejor hacer la obra de manera progresiva: este año invertir 500.000 dólares y anualmente ir ampliando la construcción.

Desde que la obra fue anunciada, la polémica empezó ha generarse en la ciudad. Alex Lima

Y no es la única. Catalina Ledesma, quien habita en la vía a la costa y se considera animalista (su casa sirve de hogar de paso de animales rescatados), cree que esa cantidad, solo analizando la zona en la que habita, podría servir para construir pasos peatonales o decenas de parques pequeños en las zonas vulnerables.

Cifra 120.846

animales

han sido atendidos en consultas veterinarias en dos años. Han sido rescatados 310 y dados en adopción 224.

“Eso evitaría que los niños jueguen en la calle. En ellos, podrían jugar las familias y los animales de compañía. Ahí las prioridades serían integrales”, dijo.

Pero mucho más allá de si en estos días era apropiado hacer esa inversión, lo que más le inquietó a Roger Tumalli, especialista superior en contratación pública, es la falta de total transparencia para determinar que los precios de cada producto de la construcción son los correctos.

“En el estudio de desagregación tecnológica subido al portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), falta información para poder determinar de forma transparente el presupuesto referencial que aprobó el Municipio. Es posible que el proceso sea transparente, pero es obligación de la institución cumplir con el principio de publicidad, es decir, subir todos los documentos referentes a las etapas preparatorias y precontractuales”, agregó Tumalli.

Es importante hacer un estudio si el Municipio está cumpliendo con las otras obras urgentes que requiere la urbe, si es así no era necesario aplazar la obra del Albergue de Bienestar Animal. También hay que ver la planificación y la inversión anual en relación a lo que se está gastando en esta obra. Óscar Valero

​urbanista

Enfatizó que subiendo todos los documentos se puede determinar de forma objetiva si existen o no irregularidades en la contratación, que es uno de los puntos que a la comunidad y a los consultados les preocupa, sobre todo porque este tipo de obra no se ha ejecutado en ninguna parte del país. Al menos no en esa magnitud, precisó.

Este Diario solicitó al Cabildo el estudio realizado que determinó que la obra era prioritaria, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que sí explicó el Municipio es que el área de construcción es de 18.000 metros cuadrados y que el centro, además de áreas de vacunación y hospitalización, tendrá una comisaría para receptar denuncias de maltrato animal, además de áreas verdes.

Sobre la justificación de la obra, Shriley Moreno, directora municipal de la Unidad de Bienestar Animal, señaló que una de las razones es atender a las mascotas que se quedaron solas por la muerte de personas con coronavirus, pero no se indicó cuántas están en esta situación.

El centro de atención animal es necesario, hubiera preferido que se haga en fases, porque hay otras obras que todavía esperan ser atendidas, por ejemplo para persona que anda en una silla de ruedas aún no es fácil movilizarse en el centro, por lo desniveles que aún hay entre la vía y la acera. Rosa Rada

​urbanista

Para Cabrera, antes de levantar el centro era necesario realizar una campaña más intensa acerca de temas como esterilizaciones y concienciar sobre la importancia de que los desechos orgánicos de las mascotas sean recogidos por sus dueños y el cuidado a los animales. Sin embargo, Moreno argumentó que esta tarea la vienen realizando por dos años y que en ese tiempo han sido atendidos 120.846 animales (en diversos tipos de consultas). En promedio, 165 por día.

La obra, a decir del Cabildo, tendrá áreas verdes y espacio para que paseen las personas con los animales. Alex Lima

Pero Cabrera reiteró que se requiere de una campaña masiva y sostenible en el tiempo para esterilizaciones. En otros países, un programa así dura unos cinco años, para controlar la población de animales.

Agregó que también hay que tener estadísticas actualizadas, para saber cuántos animales están abandonados.

Cabrera mencionó que en Quito, por ejemplo, hay un perro por cada 40 habitantes. Entonces, “si (en Guayaquil) no se ha hecho un censo de mascotas, ¿cómo se hace una inversión de más de $ 1,8 millón?”, cuestionó, al hacer hincapié en que no está en contra del centro. Enfatizó que las obras no se pueden ejecutar por agradar a grupos. El centro es necesario, pero se saltaron procesos.

“Por eso, por ejemplo, si recogen 50, luego tendrán que albergar a otros 50 que nacen y los botan por la falta de responsabilidad de algunos ciudadanos”. Así nunca se solucionará este problema.

LA REACCIÓN DE LA AUTORIDAD

El sondeo promovido por la alcaldesa

El Municipio, antes de enviar las respuestas a las preguntas hechas por Diario EXPRESO, pidió a través de Twitter que los ciudadanos se pronuncien sobre dos de las interrogantes: si la obra se podía postergar y si era importante, tomando en cuenta la coyuntura con la pandemia. La primera en responder fue Alba Mendoza, quien dijo estar a favor del centro y resaltó que al Cabildo no se le puede pedir medicina, como si fuera el Ministerio de Salud.

Por su parte, el ciudadano Andrés Meza indicó que la vida de una persona es prioridad; “las mascotas y los murales decorativos pueden esperar”, escribió. Es mejor atender al dueño del animal, para que tenga vida y él mismo lo cuide, manifestó.

Otra opinión fue la de Fernando Pérez, que advirtió que no se debe pensar que con el centro será más fácil tener mascotas y por ello no ser responsables.

“Para evitar ello, primero se debió regular la tenencia de los animales y así evitar que los abandonen. La estructura, si no hay conciencia, será solo eso: estructura”, dijo a EXPRESO el guayaquileño Jorge Mera.

No obstante, para otros expertos es necesario analizar si el Cabildo está cumpliendo con las otras necesidades urgentes de la urbe, para establecer si es correcto o no hacer el centro ahora. También consideraron que hay que ver la planificación e inversión anual del ente. Uno de los que opinaron así fue el urbanista Óscar Valera.

Entre los entrevistados por este Diario también estuvo Jaime Carrera, director del Observatorio Fiscal y analista económico, quien recordó que urge también ayudar a los microcomerciantes, afectados por las restricciones de movilidad por la COVID. Con $ 1’885.247 se podía ayudar a 1.885 comerciantes, dándole $ 1.000 a cada uno. “Ojo, no digo que no se debe hacer el centro, solo que se pudo postergar hasta atender las necesidades que está dejando la pandemia”, recalcó.