Fugas de agua y reparaciones de emergencia generan incertidumbre en Guayaquil

Un reciente anuncio de Interagua ha generado preocupación entre los habitantes de varios sectores del norte de Guayaquil, la tarde de este 26 de marzo. La empresa concesionaria Interagua informó que, debido a una fuga reportada, se está llevando a cabo una reparación de emergencia que afectará el servicio de agua potable en varios sectores, incluidos la ciudadela Bellavista, la cooperativa Sol Naciente, el barrio San Pedro, Vista Alegre y la ciudadela Ferroviaria.

Atención | Nuestro equipo técnico está realizando trabajos para la reparación de una fuga emergente en la Ciudadela Bellavista.

Residentes en Incertidumbre

Usuarios como Yane León han expresado su desconcierto y preocupación por la falta de información sobre la duración de los trabajos. “¿En qué tiempo terminan dichos trabajos en Bellavista? ¿Cuántas horas estaremos sin agua potable...?”, preguntó León, sin obtener una respuesta clara de parte de la compañía.

El anuncio de la reparación fue realizado pasadas las 14:00 horas del 26 de marzo, pero no fue el único. Interagua también comunicó que, debido a una fuga en Mapasingue Este, el servicio se verá afectado en zonas como Colinas de Mapasingue, Mapasingue Este, Los Prados 11 de Febrero y Germán Zambrano.

La falta de respuestas satisfactorias ha generado un clima de desconcierto entre los ciudadanos, que exigen medidas inmediatas para revertir el panorama.

Frustración acumulada entre los ciudadanos



Sulay Moreira, una guayaquileña afectada por los cortes, expresó su frustración en redes sociales. “Desde hace un par de semanas, hay cortes de agua por toda la ciudad. Me parece raro porque sabemos que nuestras redes están obsoletas. A veces pienso que ya no dan para más y que cada reparación que hacen implica hacer nada más que un parche. ¿Cuándo van a invertir en lo que realmente importa? ¿Interagua? ¿Alcaldía? Que alguien responda", señaló Moreira.

Ante esta situación, los habitantes de Guayaquil exigen respuestas claras sobre el estado de las reparaciones y la urgente necesidad de una solución definitiva a los problemas de la red de agua potable en la ciudad.

Para una gran mayoría, llegó el momento de priorizar el cambio de tuberías. "No necesitamos medidas o trabajos a medias, sino un gran trabajo para ya erradicar el problema. Interagua no nos da confianza. No creemos ya en su palabra. Quizás a ellos poco les importe, pero deberían hacer sentir bien a sus usuarios y eso aquí no pasa", señaló Nathalia Cassanello, residente de la Ferroviaria, aún afectada por la interrupción del servicio.

