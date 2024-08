Fuga de agua en el norte de Guayaquil: ¿Qué barrios están afectados?

Desde la madrugada de este 20 de agosto, habitantes de varios sectores del norte de Guayaquil denunciaron haberse quedado sin agua. Que desconocían qué provocó el corte o si era programado, denunciaron. Pidieron explicaciones.

Cerca de las 10:00, a través de una publicación en X, estas llegaron por parte de Interagua. El consorcio confirmó que efectivamente se reportó una fuga de agua en el norte de Guayaquil, que afectó a varias ciudadelas. "Informamos a la comunidad que debido a los trabajos de reparación de una fuga en la red, por vetustez, se afectará el servicio (...). Pedimos a los moradores disculpas por las molestias generadas", informó en el comunicado.

👉 Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando de manera rápida y oportuna en Ciudadela Alborada 2da etapa.



📍Mantente informado por nuestras redes para conocer los avances. pic.twitter.com/gfNSjvS0wt — Interagua C. Ltda (@interagua) August 20, 2024

¿Qué zonas son las afectadas?

Según el comunicado, las ciudadelas donde se reporta la afectación son la Alborada, primera y segunda etapa; y Sauces 1.

En ambas la suspensión del agua inició cerca de las 3, según las denuncias de la ciudadanía. "Me levanté a esa hora porque a las 4:00 salía para el aeropuerto. Fue horrible. Abrí las llaves y no tenía ni gota de agua. No entiendo por qué siempre debe pasar lo mismo en la Alborada. Una y otra vez se va el servicio. Dejé a mi familia sin agua para beber ni cocinar, usé los dos botellones. No me quedó de otro", señaló Carmen Villón, residente de la primera etapa de la Alborada.

@interagua sin agua en la primera etapa de la alborada, cual es el trabajo emergente? — Wilmer Veintimilla (@WVeintimilla) August 20, 2024

Aunque los trabajo de reparación empezaron a ejecutarse temprano, aún a esta hora (11:45) las familias reportan estar sin el servicio. "Lo mismo de siempre. Otra vez Sauces sin agua. Hace un par de semanas fue igual. Pasamos horas así. Si ahora dicen que el daño responde a la vetustez de la tubería, ¿la reemplazarán? ¿O será que viviremos siempre colocando un parche tras otro? Por eso es que todo está mal. Los servicios básicos que tenemos en la ciudad son de lo peor, para llorar", denunció Romeo Higueras, residente del norte.

