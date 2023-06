‘Frenesí pictórico’ es el nombre de la muestra de la artista emergente Pamela Arcos, que se inauguró recientemente en el Museo Nahím Isaías del Puerto Principal.

‘Los que sienten’, 13 artistas, 3 países Leer más

La exposición recoge treinta obras desarrolladas en su viaje por los laberintos cromáticos, donde incursiona en los rasgos libres de sus espátulas y múltiples matices que dan como resultados diferentes emociones en cada lienzo.

La colección cuenta con rostros, paisajes, homenajes, abstractos y naturaleza, donde relata y recoge viñetas de su propia historia.

Exposición. Treinta lienzos conforman la muestra, que estará abierta hasta el 29 de junio. Cortesía

Fotografías que parecen lienzos aterrizan en el Puerto Principal Leer más

“Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de exponer mi trabajo en un museo tan emblemático como el Nahím Isaías, de ver mis obras en cada pared (...) Desde pequeña me apasionan los colores donde siempre he buscado diferentes tonalidades en la naturaleza, siempre he disfrutado del arte moderno contemporáneo desde lienzos hasta paredes en las ciudades”, comentó la artista, quien es diseñadora gráfica de profesión.

‘Frenesí pictórico’ estará abierto al público hasta el 29 de junio. La entrada es libre.