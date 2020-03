La fila llega a 200 metros fuera de los supermercados

Mientras dure la cuarentena por la emergencia sanitaria que vive el Ecuador, en Guayaquil -al igual que en otras ciudades del país- los supermercados atienden en un nuevo horario; que inicia a las 07:00, en algunos casos, y culmina a las 12.30.

Este cambio de jornada se da luego de la modificación de horario del toque de queda, dispuesto por el presidente de la República Lenín Moreno, que empieza a las 14:00 cada día. EXPRESO hizo ayer un recorrido por la ciudad para retratar el panorama y ver quienes cumplen o no con las medidas de prevención del Covid-19.

Antes del mediodía, en las afueras de los supermercados, las filas de los ciudadanos parecían interminables. Se extendían a lo largo de 200 metros. Y según los testimonios de los usuarios y residentes del entorno, esa misma imagen se percibe desde antes de las 07:00.

Hoy, al menos así era en los exteriores de tiendas como el Megamaxi de la ciudadela Los Ceibos; Mi Comisariato de la vía a la Costa y en el Tía de Los Esteros. Allí los clientes mantuvieron el metro de distancia entre uno y otro. Todos usaron guantes y mascarillas y se limitaron a no entrar en grupos. No hubo familias ya comprando. Por cada clan, según lo constató este Diario, hubo un representante. Esas medidas preventivas son además requisitos de las cadenas de comidas.

“Tengo casi media hora en la columna. Me dijeron que el Megamaxi cerraría temprano y por eso vine a esta hora a comprar los víveres de la semana, que no había podido hacer por falta de tiempo. Paso todo el día en el hospital”, dijo el médico Andrés Cevallos, quien labora en una casa de salud del norte.

“Ya se me acabó la comida que había comprado para un mes. Vengo temprano para no atascarme en la fila. Temo que no alcance a hacer las compras”, contó Rodolfo Idrovo, arquitecto, quien llegó a la misma tienda desde la ciudadela Urdesa.

Los horarios de atención de las diferentes cadena: Mi Comisariato, Tía, Coral y Santa María atenderán de 07:00 a 12:30. Supermaxi y Akí de 08:00 a 12:30.