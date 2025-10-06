Fiestas de Guayaquil: Cuáles son los eventos gratis que habrá del 7 al 12 de octubre
La ciudad, que celebra 205 años de Independencia, se alista para la primera edición de la Feria de Guayaquil
Guayaquil entra en el punto culminante de sus celebraciones por los 205 años de Independencia. El Municipio ha preparado eventos para la segunda semana de octubre.
Uno de los más destacados será la primera edición de la Feria de Guayaquil, que se hará en parque Samanes, con pabellones en los que destacará la gastronomía y productos varios, así como conciertos.
Los estudiantes celebrarán a la ciudad con un desfile que recorrerá, el jueves, las avenidas Malecón y 9 de Octubre. Ese mismo día habrá dos sesiones solemnes, una por el Gobierno y otra por el Cabildo.
La Prefectura del Guayas se suma a la fiesta con su evento Guayasón, que será el 10 de octubre, y que incluye una feria gastronómica y presentaciones gratuitas de artistas.
Actividades gratuitas por las fiestas de Guayaquil
Estas son algunos de los eventos incluidos en la agenda de la Alcaldía, la Gobernación del Guayas y la Prefectura:
Martes 7 de octubre
- 10:00 a 14:00 Encuentro cinematográfico infantil con clásicos de los 80, en el auditorio del Museo Municipal
- 15:00 Poemas y amorfinos, en la Plaza de la Administración
- 15:30 Retreta de la banda municipal en el Mall del Sol
Miércoles 8 de octubre
- 09:00 Retreta de la banda municipal, en la Plaza de la Administración
- 11:00 Retreta de la banda municipal, en 6 de Marzo y Oriente
- 16:00 Concierto didáctico, en el Museo de la Música Popular (Puerto Santa Ana)
Jueves 9 de octubre
- 04:30 Saludo a la Aurora Gloriosa, en la Plaza de la Administración
- 07:00 Colocación de ofrendas florales, en la Plaza del Centenario
- 10:30 a 02:00 Feria de Guayaquil, en Parque Samanes
- 11:00 Sesión solemne del Gobierno Nacional, en el Teatro Centro Cívico
- 12:00 Unción cívica, en la Plaza del Centenario
- 14:30 a 17:00 Desfile estudiantil, desde Malecón y Loja hasta la Plaza del Centenario
- 16:00 Concierto de salsa y vallenato, en Malecón y República de Guayaquil
- 18:00 Sesión solemne del Municipio, en Malecón y República de Guayaquil
- 19:00 Perla Music Band, en Plaza Guayarte
Viernes 10 de octubre
- Desde las 10:00 Guayasón, en avenida Malecón e Illingworth
- 16:00 Retreta de la banda municipal, en avenida del Ejército y Capitán Nájera
- 16:00 a 22:00 Las Peñas Fest, Arte y Cultura (calle Numa Pompilio Llona)
- 18:00 Concierto de Unión Band y Noveno Mandamiento, en plaza Guayarte
Sábado 11 de octubre
- 09:00 a 13:00 Desfile estudiantil en la 38 y la G
- 10:00 Retreta de la banda municipal, en la ciudadela El Paraíso
- 12:00 a 18:00 Santa Ana 360, en el cerro Santa Ana
- 14:00 Retreta de la banda municipal, en Las Peñas
- 16:00 Retreta de la banda municipal, en la 28 y la I
- 16:00 a 18:00 Festival de danza, en el parque Forestal
- 17:00 a 19:00 Soy bailarín guayaquileño, junto al hemiciclo de La Rotonda
Domingo 12 de octubre
- 10:00 Retreta de la banda municipal, en la Octava, entre la E y la F
- 10:00 a 18:00 Feria guayaquileña, en el bulevar 9 de Octubre
- 12:00 Retreta de la banda municipal, en la avenida 9 de Octubre
- 15:00 Retreta de la banda municipal, junto al Museo del Cacao, en calle Panamá
- 16:00 a 22:00 Las Peñas Fest, Arte y Cultura (calle Numa Pompilio Llona)
