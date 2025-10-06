Fiestas de Guayaquil: Cuáles son los eventos gratis que habrá del 7 al 12 de octubre

La ciudad, que celebra 205 años de Independencia, se alista para la primera edición de la Feria de Guayaquil

En el parque Samanes se hará la primera edición de la Feria de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre de 2025.

Guayaquil entra en el punto culminante de sus celebraciones por los 205 años de Independencia. El Municipio ha preparado eventos para la segunda semana de octubre.

Uno de los más destacados será la primera edición de la Feria de Guayaquil, que se hará en parque Samanes, con pabellones en los que destacará la gastronomía y productos varios, así como conciertos.

Los estudiantes celebrarán a la ciudad con un desfile que recorrerá, el jueves, las avenidas Malecón y 9 de Octubre. Ese mismo día habrá dos sesiones solemnes, una por el Gobierno y otra por el Cabildo.

La Prefectura del Guayas se suma a la fiesta con su evento Guayasón, que será el 10 de octubre, y que incluye una feria gastronómica y presentaciones gratuitas de artistas.

Actividades gratuitas por las fiestas de Guayaquil

Estas son algunos de los eventos incluidos en la agenda de la Alcaldía, la Gobernación del Guayas y la Prefectura:

Martes 7 de octubre

10:00 a 14:00 Encuentro cinematográfico infantil con clásicos de los 80, en el auditorio del Museo Municipal

Encuentro cinematográfico infantil con clásicos de los 80, en el auditorio del Museo Municipal 15:00 Poemas y amorfinos, en la Plaza de la Administración

Poemas y amorfinos, en la Plaza de la Administración 15:30 Retreta de la banda municipal en el Mall del Sol

Miércoles 8 de octubre

09:00 Retreta de la banda municipal, en la Plaza de la Administración

Retreta de la banda municipal, en la Plaza de la Administración 11:00 Retreta de la banda municipal, en 6 de Marzo y Oriente

Retreta de la banda municipal, en 6 de Marzo y Oriente 16:00 Concierto didáctico, en el Museo de la Música Popular (Puerto Santa Ana)

Jueves 9 de octubre

04:30 Saludo a la Aurora Gloriosa, en la Plaza de la Administración

Saludo a la Aurora Gloriosa, en la Plaza de la Administración 07:00 Colocación de ofrendas florales, en la Plaza del Centenario

Colocación de ofrendas florales, en la Plaza del Centenario 10:30 a 02:00 Feria de Guayaquil, en Parque Samanes

Feria de Guayaquil, en Parque Samanes 11:00 Sesión solemne del Gobierno Nacional, en el Teatro Centro Cívico

Sesión solemne del Gobierno Nacional, en el Teatro Centro Cívico 12:00 Unción cívica, en la Plaza del Centenario

Unción cívica, en la Plaza del Centenario 14:30 a 17:00 Desfile estudiantil, desde Malecón y Loja hasta la Plaza del Centenario

Desfile estudiantil, desde Malecón y Loja hasta la Plaza del Centenario 16:00 Concierto de salsa y vallenato, en Malecón y República de Guayaquil

Concierto de salsa y vallenato, en Malecón y República de Guayaquil 18:00 Sesión solemne del Municipio, en Malecón y República de Guayaquil

Sesión solemne del Municipio, en Malecón y República de Guayaquil 19:00 Perla Music Band, en Plaza Guayarte

Viernes 10 de octubre

Desde las 10:00 Guayasón, en avenida Malecón e Illingworth

Guayasón, en avenida Malecón e Illingworth 16:00 Retreta de la banda municipal, en avenida del Ejército y Capitán Nájera

Retreta de la banda municipal, en avenida del Ejército y Capitán Nájera 16:00 a 22:00 Las Peñas Fest, Arte y Cultura (calle Numa Pompilio Llona)

Las Peñas Fest, Arte y Cultura (calle Numa Pompilio Llona) 18:00 Concierto de Unión Band y Noveno Mandamiento, en plaza Guayarte

Sábado 11 de octubre

09:00 a 13:00 Desfile estudiantil en la 38 y la G

Desfile estudiantil en la 38 y la G 10:00 Retreta de la banda municipal, en la ciudadela El Paraíso

Retreta de la banda municipal, en la ciudadela El Paraíso 12:00 a 18:00 Santa Ana 360, en el cerro Santa Ana

Santa Ana 360, en el cerro Santa Ana 14:00 Retreta de la banda municipal, en Las Peñas

Retreta de la banda municipal, en Las Peñas 16:00 Retreta de la banda municipal, en la 28 y la I

Retreta de la banda municipal, en la 28 y la I 16:00 a 18:00 Festival de danza, en el parque Forestal

Festival de danza, en el parque Forestal 17:00 a 19:00 Soy bailarín guayaquileño, junto al hemiciclo de La Rotonda

Domingo 12 de octubre

10:00 Retreta de la banda municipal, en la Octava, entre la E y la F

Retreta de la banda municipal, en la Octava, entre la E y la F 10:00 a 18:00 Feria guayaquileña, en el bulevar 9 de Octubre

Feria guayaquileña, en el bulevar 9 de Octubre 12:00 Retreta de la banda municipal, en la avenida 9 de Octubre

Retreta de la banda municipal, en la avenida 9 de Octubre 15:00 Retreta de la banda municipal, junto al Museo del Cacao, en calle Panamá

Retreta de la banda municipal, junto al Museo del Cacao, en calle Panamá 16:00 a 22:00 Las Peñas Fest, Arte y Cultura (calle Numa Pompilio Llona)

