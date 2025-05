¿Fiebre amarilla en Guayaquil? Esto reveló el COE Cantonal sobre la enfermedad

Este lunes 5 de mayo, el COE Cantonal de Guayaquil se reunió en las instalaciones de Segura EP, ubicadas en la Martha de Roldós, para discutir la situación sanitaria de la ciudad.

Entre los temas principales, se abordaron el aumento de casos de tosferina y las medidas preventivas contra la fiebre amarilla, enfermedades que han generado alerta en Ecuador.

Situación de la fiebre amarilla y acciones preventivas

Durante la reunión, Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, confirmó que, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), no se han registrado casos de fiebre amarilla en Guayaquil. No obstante, ante el riesgo potencial, la ciudad no baja la guardia.

Además, explicó que se está trabajando para continuar con las campañas de fumigación en la ciudad y así evitar la llegada de la enfermedad.

Anchundia anunció también una nueva normativa para ciertos viajeros que arriban a la ciudad. "A partir del 12 de mayo, se exigirá a los viajeros procedentes de países como Colombia, Bolivia, Perú y Brasil, que presenten un carnet de vacunación contra la fiebre amarilla, aplicada al menos 10 días antes de su llegada a Ecuador", dijo Anchundia.

Según ha anunciado el MSP, los casos reportados en el país se han circunscrito a la región amazónica. Sin embargo aseguraron que se mantendrá una vigilancia estricta para prevenir la propagación.

El COE cantonal de Guayaquil sesionó la mañana de este 5 de mayo en Segura EP Josué Andrade

Incremento de casos de tosferina y medidas en Guayaquil

Por otro lado, la tosferina ha visto un aumento notable en la ciudad. Alex Anchundia informó que hay 114 casos confirmados en la Zona 8, y que el 84% de estos casos pertenecen a Guayaquil.

Ante este escenario, se ha decretado el uso obligatorio de mascarillas en unidades educativas de todos los niveles para los mayores de 8 años.

Enfatizando en la prevención, Anchundia destacó la importancia de la vacunación. "Lo más importante es enfocarnos y reforzar los esquemas de vacunación. En el caso de tosferina, la vacuna pentavalente es aplicable," mencionó el gerente general de Segura EP. A pesar de la situación, aclaró que no se prevé la prohibición de actividades al aire libre.

