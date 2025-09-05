Expreso
Festival del Camarón.
El festival se desarrollará en el Malecón 2000CORTESÍA

Festival del Camarón 2025: más de 150 platos y cocina en vivo en el Mercado del Río

Durante los próximos días se realizará un evento gastronómico en el Malecón 2000. Conoce los detalles

Guayaquil alista un nuevo evento gastronómico que busca atraer al turismo y darle más vida al centro de la urbe. La ciudad está atravesando momento complicado en cuanto a seguridad; sin embargo se espera que esto sirva como unión para las familias. 

Del 4 al 14 de septiembre, el Mercado del Río, en el Malecón 2000, acoge la segunda edición del Festival del Camarón, una cita gastronómica que reúne a 12 restaurantes con más de 150 preparaciones a base de este producto, considerado uno de los principales emblemas culinarios del país.

Detalles del evento y lo que se podrá disfrutar

Durante dos semanas, los asistentes podrán degustar propuestas que van desde la cocina tradicional hasta fusiones internacionales, en un evento que busca resaltar la versatilidad del camarón ecuatoriano y su importancia en la identidad gastronómica nacional.

Uno de los momentos más esperados será la cocina en vivo, prevista para los días 6 y 7 de septiembre, en la que chefs locales mostrarán cómo transforman este ingrediente en platos de autor frente al público. El certamen “El Rey del Camarón” cerrará el domingo 7 a las 15:00, con la final del concurso que premiará la mejor propuesta del festival.

La participación ciudadana también tuvo un espacio en la programación: entre las recetas enviadas por el público, dos fueron seleccionadas para integrarse al evento. Sus creadores tendrán la oportunidad de cocinar y ofrecer sus platos en el Mercado del Río, compartiendo escenario con los restaurantes participantes.

Nicolás Romero, director del Mercado del Río, destacó que el camarón no solo es un referente de la cocina ecuatoriana, sino también un atractivo turístico. “Nuestra cocina es identidad, tradición e innovación. Queremos que los turistas vivan esta experiencia y se lleven el sabor de Guayaquil al mundo”, señaló.

Por otra parte, la ciudadanía espera que esta clase de eventos se realicen con más frecuencia en la ciudad ya que durante los últimos años la delincuencia ha aniquilado cientos de comercios en Guayaquil. 

