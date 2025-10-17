Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Barrio Chino Guayaquil
Varias actividades artísticas se desarrollarán en el Barrio Chino de Guayaquil este sábado 18 de octubre.FRANCISCO FLORES

Festival de la Luna: ¿Qué actividades habrá en esta celebración china en Guayaquil?

El evento se desarrollará este sábado 18 de octubre en el centro de Guayaquil: algunas calles estarán cerradas al tránsito

La comunidad china en Guayaquil alista la cuarta edición del Corredor Turístico Multicultural Asiático, en que se celebrará el Día Nacional de la República Popular de China, los 205 años de independencia del Puerto Principal y el Festival de la Luna.

Este evento se desarrollará el sábado 18 de octubre, de 10:00 a 17:00, en las calles Sucre entre avenida Malecón y Chimborazo, en la zona que está próxima a ser oficializada como Barrio Chino.

(Te puede interesar: Guayaquil vivirá el Festival de la Luna este sábado 18 de octubre: guía para asistir)

En ese tramo se instalarán diversos stands de emprendedores con productos gastronómicos y artesanales, tanto asiáticos como guayaquileños, además de la participación de ciudadanos que forman parte de proyectos municipales y de algunos servicios que ofrece el Cabildo porteño.

También habrá presentaciones artísticas: el grupo Matsuri y cosplayers de Power Rangers llegarán a esta zona céntrica para entretener a los asistentes, que podrán observar además la clásica danza de los dragones al ritmo de los tambores.

Coche bomba Guayaquil

Tránsito liberado: la avenida Joaquín Orrantia vuelve a la circulación tras atentado

Leer más

Festival de la Luna en Guayaquil: Cierres viales en el centro

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció que se desarrollarán cierres viales por la realización del Festival de la Luna en el Barrio Chino de Guayaquil.

La dependencia municipal señaló que el cierre al paso vehicular será total en Sucre entre Chimborazo y Malecón desde las 00:01 hasta las 22:00 de este sábado 18 de octubre.

RELACIONADAS

Las unidades de Metrovía podrán circular por el lado derecho de la calle Sucre, desde la calle Pedro Carbo hacia Chimborazo, y también transitarán por Pedro Carbo entre Colón y 10 de Agosto.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Policía busca al sospechoso que dejó una bomba y desató el pánico en Salinas

  2. Embajador de Israel anuncia visita de agregado militar a Ecuador

  3. Talibanes denuncian bombardeos paquistaníes contra civiles pese al alto el fuego

  4. Miss Grand International 2025: el recorrido de Samantha Quenedit hasta la final

  5. Samsung lanzará los Android XR el 21 de octubre: planea competir con el Vision Pro

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  4. El primer Porsche Cayenne en la historia de la isla Trinitaria

  5. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

Te recomendamos