Festival de Cine Europeo: cuándo y qué películas habrá gratis en Guayaquil y Durán

En 14 provincias de Ecuador se proyectan 39 cintas, hasta el próximo 31 de octubre, en el evento de la Unión Europea

En MZ14, sede de la UArtes en el centro de Guayaquil, será uno de los puntos donde se realizará el Festival de Cine Europeo.

A Guayaquil llegó este jueves 23 de octubre el Festival de Cine Europeo, que se realiza en cinco cantones y seis parroquias de Ecuador, hasta el próximo 31 de octubre.

En centros culturales del centro y norte de la ciudad se proyectan las películas. El festival también pasará por Durán y Samborondón.

El ingreso es gratuito, destacó la Unión Europea (UE), que organiza el evento en universidades, escuelas, cineclubes, espacios culturales, museos y bibliotecas

"Después de más de 20 años ofreciendo cine europeo al Ecuador, este año los organizadores estrenarán un nuevo formato más joven, fresco, inclusivo, democrático y totalmente gratuito", indicó la UE en una publicación.

"Las temáticas abordarán la migración, derechos humanos, identidad, inclusión social, relaciones humanas y medio ambiente", se explicó.

En total, el festival llegará a catorce provincias: Azuay, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena y Tungurahua.

Entre los eventos paralelos del Festival de Cine Europeo, están talleres y espacios de formación audiovisual dirigidos a mediadores culturales, estudiantes, docentes y colectivos creativos. También habrá actividades artísticas para niños y jóvenes, tales como concursos de pintura y cine conciertos.

Películas del Festival de Cine Europeo

Estas son algunas de las funciones que se proyectarán:

Viernes 24 de octubre

¿Cuándo volverá a ser lo que nunca fue? (10:00) en Casa Museo de Samborondón (Malecón y Calixto Romero)

Greice (14:00) en Unión Nacional de Periodistas (UNP), en Manuel A. Luzárraga y Rocafuerte, segundo piso (Zona Rosa, arriba de Nicanor)

No más Jippie (15:00) en Casa Museo de Samborondón

Sábado 25 de octubre

Las cuatro almas de coyote (14:00) en MZ 14 (9 de Octubre y Panamá)

Tres kilómetros al fin del mundo (15:00) en CineClub del Centro de Estudios de Cine y Televisión (CETV), en Samanes 6

Ovosodo (16:00) en MZ14

Domingo 26 de octubre

Historia de una gaviota (10:00) en CineClub del Centro de Estudios de Cine y Televisión (CETV) en Samanes 6

Lunes 27 de octubre

Nina y el secreto del erizo (10:00) en Unidad Educativa San Gabriel (Una Sola Fuerza entre 30 y 40) en Durán

Martes 28 de octubre

Un verano de sorpresas (15:00) en Centro cultural Rosa Pazmiño (Sibambe y Ambato) de Durán

Miércoles 29 de octubre

Historia de una gaviota (10:00) en Centro cultural Rosa Pazmiño, de Durán

