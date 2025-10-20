Expreso
pregón estudiantil fiestas de Guayaquil
Guayaquil conmemora 205 años de Independencia con eventos que incluyen pregones, ferias, conciertos, entre otros.FREDDY RODRÍGUEZ

Fiestas de Guayaquil: Cuáles son los eventos gratis que habrá del 21 al 26 de octubre

En la agenda del Municipio se ofrecerán actividades culturales, musicales y al aire libre

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

Siguen los eventos gratuitos para conmemorar los 205 años de Independencia de Guayaquil. El Municipio realizará algunas actividades durante esta semana.

Actividades al aire libre se harán este martes 21 de octubre, a las 07:00 y 19:00, en la terraza del Malecón 2000, ubicada a la altura de la calle Colón. Ahí se ofrecerá clases de zumba.

En el Malecón del Salado habrá clases de yoga, a las 07:00, y de crosstraining (entrenamiento cruzado), a las 17:30.

El miércoles 22, el Museo Municipal (Sucre entre Pedro Carbo y Chile) recibirá a niñas y niños en el encuentro cinematográfico y de literatura infantil, de 09:00 a 14:00.

En el Museo del Cacao, ubicado en calle Panamá, habrá un taller de amorfinos, a las 16:00.

Música, baile y cultura afro

edificacines

Guayaquil, la ciudad que convive con el reto de crecer en altura

Leer más

En el Museo Municipal se hará, el jueves 23 (15:00), la presentación de la danza "Al son de la bomba y marimba".

A las 16:00, en el Museo del Cacao, se realizará el evento "El montubio y su música: folclor, cultura e identidad".

A esa misma hora, la restauradora Marisol Moya ofrecerá una guianza patrimonial, en la iglesia San Francisco (9 de Octubre y Pedro Moncayo) sobre la restauración de este templo.

La música nacional será motivo de encuentro, el viernes 24 (16:00), en el museo de la música popular Julio Jaramillo (Puerto Santa Ana), con una tertulia porteña, a cargo de la artista Carolina Vásquez y el trío del museo.

En la plaza Guayarte, ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena, se hará el Halloween Fest, desde las 19:00 hasta las 02:00 del sábado.

Actividades para el fin de semana

Una feria de emprendedores se hará el sábado 25, de 09:00 a 19:00, en el parque Forestal, ubicado en el sur de la ciudad.

En Guayarte habrá el concierto Puente Vivo, desde las 10:00 hasta la medianoche del domingo.

En las escalinatas del cerro Santa Ana se hará Santa Ana 360, de 12:00 a 18:00, con oferta gastronómica y cultural.

En el Museo Municipal, a las 15:00, habrá un recorrido guiado y actividades lúdicas para niños, en la sala de historia natural.

En la laguna del parque Samanes, de 17:00 a 20:00, se realizará una proyección de cine al aire libre.

Finalmente, el domingo 26 (11:00), se realizará una presentación de flashmob, en los exteriores de Zona Escena, en calle Panamá.

