Concierto en el cementerio de Guayaquil: cuándo será el homenaje a clásicos del cine

"Sonidos del más allá" se denomina la actividad que organiza la Junta de Beneficencia de Guayaquil

En el cementerio patrimonial de Guayaquil se hará el concierto sinfónico "Sonidos del más allá".

El cementerio patrimonial de Guayaquil, un lugar lleno de historia, será el espacio también para la música. Ocurrirá este sábado 25 de octubre, cuando se realice un concierto sinfónico.

"Sonidos del más allá" se denomina la actividad gratuita, en la que se interpretarán temas de películas como La Familia Addams, Beetlejuice, Los Cazafantasmas y Star Wars.

La dirección de la orquesta estará a cargo de Patricio Jaramillo, quien dirige la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil y la Orquesta del Conservatorio Niccolo Paganini.

El evento será a las 17:30, a la altura de la puerta 3 del cementerio patrimonial, en la denominada Avenida de las Palmeras, ubicada en la calle Julián Coronel.

En este punto del cementerio se hará el concierto sinfónico "Sonidos del más allá"

RELACIONADAS Barrios de Guayaquil creen en su potencial para ser destinos turísticos

Guayaquil como destino turístico: eventos culturales que atraen visitantes Leer más

Nueva visión para el cementerio de Guayaquil

Mientras la orquesta interpreta los temas de las películas, se proyectarán algunas de las imágenes de las cintas, en lo que la organización describió como "experiencia audiovisual inmersiva".

"Más allá de su propuesta artística, el evento busca redefinir la visión de los cementerios: de ser lugares asociados solo con el duelo, a convertirse en espacios culturales, abiertos al arte y a la vida", destacó la Junta de Beneficencia de Guayaquil en una publicación.

En el cementerio general de Guayaquil están sepultados los restos de personajes de la política, cultura y ciencia de la ciudad y del país. Fue declarado patrimonio cultural nacional en 2003.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí