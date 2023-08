“Ante el incremento de los hechos violentos que enlutan al país y estricto cumplimiento al estado de excepción, decretado por el Gobierno nacional, la Alcaldía del cantón Playas, suspende todas las actividades previstas por los 34 años de cantonización”, reza un comunicado de la Alcaldía difundido en la página oficial de Municipio a toda la ciudadanía.

Esta decisión tiene como fin precautelar la integridad de los ciudadanos y turistas, ante cualquier acto de violencia que pudiera darse en los actos masivos, como espectáculos públicos. Tampoco habrá desfiles, ni sesión solemne de aniversario. Playas cumple este 15 de agosto 34 años de cantonización.

Lo único que alcanzó a celebrarse fue el pregón cívico de inicios de festejos el 1 de agosto, y la elección de la reina que se realizó el 5, actos en los cuales no estuvo el alcalde Gabriel Balladares, por seguridad, informaron sus colaboradores.

Fui a Playas solo para estar en otro sitio que no sea Guayaquil, que está más violento. Pero no estoy acá tampoco segura. Solo descansaré, no saldré a ningún lado.

Nadia Guerrero,

​guayaquileña