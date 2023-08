Los últimos acontecimientos ocurridos en Quito impactaron al bolsillo de los esmeraldeños, especialmente en los balnearios de Tonsupa, Esmeraldas y Atacames, según la Cámara de Turismo Provincial.

En el cantón Atacames, por ejemplo, la reserva de hospedajes cayó del 70 al 50 %, aseguró Jorge Benítez, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Esmeraldas. “Este es el destino preferido por los turistas quiteños, y entendemos que varias familias han suspendido sus viajes de feriado por temor a que algo ocurra como consecuencia de los últimos hechos dados en la capital”.

“Teníamos la expectativa de que en este feriado empecemos a tener un poco más de gente principalmente de la Sierra y Colombia, pero han llamado a cancelar porque dicen que tienen miedo de que se desate la violencia en la provincia”, sostuvo ayer un hotelero de la capital esmeraldeña.

La proyección en Tonsupa es que lleguen 25.000 turistas en el feriado según los representantes del sector hotelero. Luis Cheme

En General Villamil Playas, de la provincia del Guayas, se vivió una jornada de miedo y sin luces de cambio a pesar de sus fiestas de cantonización. Una muestra fue lo ocurrido durante este jueves: algunos locales del centro no abrieron sus puertas y se vio muy pocos ciudadanos en las calles.

La presidenta de la Cámara de Turismo, quien dijo que después de que se enteraron del crimen de Villavicencio, las reservaciones a los hoteles comenzaron a cancelarse. No hubo pronunciamiento del Municipio sobre si se suspenden o no las festividades por la cantonización de Playas. Las cooperativas de transportación anunciaron que no hubo llegada de turistas.

Sin embargo, algunas unidades educativas ya resolvieron no desfilar, en caso de que no se suspendan los festejos, dijo la fuente de un colegio, que pidió la reserva de su nombre.

En el cantón General Villamil Playas, propietarios de los locales comerciales prefirieron cerrar los locales por miedo a ataques terroristas. Néstor Mendoza

En Azuay prefirieron ser más precavidos y desde la Prefectura se dispuso la eliminación de los actos públicos culturales y artísticos.

Es el caso del cantón Paute, su alcalde Raúl Delgado anunció que la decena de eventos públicos programados del 11 al 13 de agosto se suspendieron por el duelo nacional. Lo propio con Gualaceo, Chordelég y Sígsig, descartaron sus actividades pero invitaron a recorrer sus locales comerciales de exposición y venta de joyas y artesanías.

En tanto, en la provincia de Manabí se tiene mayor optimismo en el movimiento económico porque los meses de julio y agosto son claves para el sector por las vacaciones del régimen escolar de la Sierra.

“Esto representa un 30 % de los ingresos del año. Anhelamos tener un buen feriado, no se han anulado reservaciones. Creemos que tendremos una ocupación buena, entre el 50 % o 70 %”, expuso Paúl Andrade, presidente del Buró Turístico de Manta.

En Azuay, las autoridades recomendaron a los visitantes que realicen recorridos en los sectores turísticos culturales e históricos. Jaime Marín

En tanto que, desde la provincia de Santa Elena se mantienen a la expectativa y desconocen del comportamiento que puedan manifestar los turistas.

“Ojalá vengan los visitantes en el feriado”, expresó preocupado Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena.

“Aunque en el estado de excepción sí hay libre movilidad, no será lo mismo porque la gente siente temor de salir de sus casas. Es muy lamentable porque el fin de semana pasado ya se notó mayor número de turistas de la Sierra”, señaló Carlos Valdiviezo, propietario de un hotel en Montañita.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, se informó que desde la Cámara Provincial de Turismo, las reservaciones hoteleras por el feriado estaban en alza y se había alcanzado un 60 %, pero que durante el miércoles se detuvo tal crecimiento. Aclaró que no se reportaron cancelaciones en las reservaciones que ya se han realizado.