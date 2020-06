Familias ingresaron a cementerio pese a la prohibición de visitas a los difuntos

Portando rosas, cartas y globos con dedicatorias alusivas al Día del Padre, decenas de personas se concentraron en el exterior del cementerio municipal Ángel María Canals, en el suroeste de la ciudad, para ingresar y dejar aquellos obsequios a sus seres queridos.

Aunque en las puertas del sitio colgaban comunicados donde se detalló la prohibición de las visitas a los difuntos, y que también aplica a los cementerios de las parroquias de Pascuales, Tenguel y Posorja, dicha restricción no fue acatada por las familias que, pasadas las 11:10, ingresaron sin respetar las normas de bioseguridad establecidas.

Un trabajador del sitio, que prefirió no dar su nombre, aseguró a EXPRESO que el problema se originó cuando se abrió la puerta de ingreso para las personas que iban a realizar algún trámite. La gente, dijo, aprovechó ese momento para ingresar. Y, como lo comprobó este Diario, hubo quienes no portaban mascarillas, las tenían mal colocadas o jugaban con ella, y no respetaban el distanciamiento.

Llevamos más de 20 minutos esperando a que salgan las personas que entraron para que nos dejen pasar a nosotros. Vengo a visitar a mi padre Víctor Piguave, residente del sector.

"Se los trata de sacar, pero la gente es déspota, se les pide que salgan aunque no quieren colaborar. La policía debería estar aquí, no podemos solos controlar esto". Además, señaló que en el ingreso del espacio se ubicaron unas sillas para que los niños puedan esperar a sus familiares, aunque no todos acataron la disposición. Y es que en el sitio, hubo menores que recorrían el camposanto sin restricciones.

Incumplimiento. Las personas ingresaron al cementerio, pese a la prohibición. Amelia Andrade / Expreso

Por su parte, Jorge Acaiturri, titular de la Dirección de Acción Social (DASE), manifestó que, tras conocer esta situación, le dio aviso a la Policía Metropolitana y Policía Nacional, para que vayan a hacer el resguardo. "Han forzado la puerta para ingresar (...) La orden es que los cementerios están cerrados".