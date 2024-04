La falta de semáforos y agentes en los apagones frustra la movilidad del peatón

En medio de los apagones, varios servicios cesan sus funciones habituales. Este es el caso de los semáforos que convierten en un caos la fluidez de las vías de Guayaquil. Razón por la que varios peatones deciden tomar el rol de ‘agente’, para que ellos mismos y otros ciudadanos puedan cruzar las vías con un poco más de calma.

Así se pudo observar en la calle Joaquín José Orrantia González, al norte de Guayaquil. Los semáforos quedaron inhabilitados por los cortes, por lo que varias personas cruzaron con pavor de que un carro los atropelle, la mañana de este 29 de abril, pues ningún automovilista se detuvo para permitirles el paso.

Los peatones, con las manos alzadas y gritando a los vehículos "paren", se arriesgaron a toda prisa para cruzar a los parterres centrales. Había incluso quienes tomaban ese rol de ‘agentes de tránsito’ para frenar momentáneamente los carros que circulaban en la zona, pero al no ser una autoridad, poca era la obediencia que se les daba.

Ante esta situación, la ciudadanía se pregunta ¿dónde quedó la ATM? Puesto que la entidad había prometido la presencia de más de 1.000 funcionarios para controlar el flujo de conductores en medio de los apagones.

Sin embargo, la presencia era nula o deficiente. Como pudo constatar EXPRESO en un recorrido por el norte de la urbe en la avenida de las Américas, los semáforos no funcionaban, y la presencia de agentes no era notoria, y en los casos donde sí estaban, se los observaba revisando el celular, sin darle mayor manejo al flujo de los carros que pasaban.

“A nosotros mismos nos toca pedir que paren los carros, porque los de la ATM ni se asoman donde en serio hay problemas. Ya el alcalde ha dicho que no hay presupuesto, pero en ese caso deben tener un mejor manejo de dónde colocar a sus uniformados, porque en donde se los necesita, ni aparecen”, se queja el ciudadano, Allan Muñoz.

Asimismo, Roberto Zambrano, relata que al conducir es la misma problemática. “Los carros de las intersecciones quieren salir, y por no haber algo o alguien que guíe, se lanzan, y eso puede causar un choque. Hoy casi me impactan en las Américas, tuve que frenar a raya, todo porque no hay quien pare y de el paso a los carros”, comenta.

