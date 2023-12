Guayaquil: extorsiones enlutan a una familia

La tragedia se ensañó con una familia guayaquileña. Desde hace dos años, Víctor Martínez es víctima de extorsionadores que le exigen dinero para no atentar en contra de su casa o de su vida.

Escuadrón antibombas impidió un atentado en una ciudadela de la av. Samborondón Leer más

Sin embargo, esto es solo el antecedente del desconsuelo que lo agobia. La noche del lunes 11 de diciembre, sus dos hijos mayores, Víctor Alcides y Álex Geovanny Martínez Lino, fueron en su auxilio, luego de que delincuentes se metieran a su vivienda. Cuando estaban a dos cuadras de su casa, ubicada en la cooperativa Voluntad de Dios, noroeste de Guayaquil, fueron interceptados por criminales, quienes se los llevaron a la fuerza. Uno de ellos ya apareció, pero muerto.

Con su voz quebrada, Víctor contó que desde hace dos meses no ha podido cancelar los dos dólares que semanalmente le exigen los extorsionadores, y que por esta razón se metieron a su vivienda para robarle y golpearlo.

“Llamé por teléfono a mis muchachos y les conté lo que estaba pasando. Me dijeron: ‘Papi, ya vamos para allá’. Cogieron un bus, se bajaron en la estación de la línea 123 y cuando ya estaban cerca de mi domicilio, los interceptan y se los llevan en una moto. Ya no pude volver a mi hogar, me dejaron sin casa y sin hijos”, manifestó con tristeza, mientras hacía los trámites para retirar el cuerpo de Álex Geovanny, quien tenía 34 años y fue hallado en estado de descomposición.

Lea también: Los asesinatos no paran en La Libertad

Su cadáver apareció la mañana del jueves 14 de diciembre, cerca de un canal de agua, en la vía a la costa, por el ingreso de la parroquia Chongón.

El sexagenario dijo que posiblemente los miembros de la misma banda criminal que le exige dinero a la gente del sector a cambio de una supuesta seguridad, son quienes raptaron a sus hijos. “Yo pagaba la extorsión, pero me gano 2 o 3 dólares diarios barriendo en un mercado, ya no me alcanzaba. En la puerta de la casa escribieron las letras PB, que según los vecinos significa que mi vivienda ya no me pertenece, sino que es ‘propiedad de la banda’”.

La hermana de las víctimas contó que la tristeza que sintió la esposa de Álex al enterarse de que apareció muerto, hizo que se le adelantara el parto. “A mi cuñada se le rompió la fuente cuando le dijeron lo de su esposo. Gracias a Dios el bebito nació bien”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!