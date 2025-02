Explosión Azul: ¿Qué calles se verán cerradas por el evento deportivo en el Capwell?

Este martes 11 de febrero se llevará a cabo la tan esperada Explosión Azul en Guayaquil. Los hinchas de Emelec están expectantes ante este evento anual que se realiza previo al inicio de la Liga Pro.

Para la realización de este histórico evento deportivo, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció, la tarde de este 10 de febrero, cierres y modificaciones en las vías aledañas al estadio Capwell, escenario del festejo.

Conozca las rutas establecidas para circular

Según lo previsto, a partir de las 14:00 se aislarán del tránsito vehicular las calles General Gómez, Pío Montúfar y San Martín. Además, en la avenida Quito se ejecutará el cierre parcial de un carril, conforme con la afluencia de peatones.

La circulación hacia el sur se mantendrá por la calle Guaranda y la avenida Machala; hacia el este, por Venezuela y Letamendi; quienes necesiten trasladarse hacia el norte podrán hacerlo por la calle Villavicencio o por García Moreno. Mientras tanto, hacia el oeste, los conductores podrán tomar Francisco de Marcos o la calle Portete.

De acuerdo con el comunicado oficial, 35 agentes —entre pedestres, motorizados y en patrullas— se ubicarán estratégicamente en la zona de influencia y contarán con el apoyo de la videovigilancia del centro de monitoreo de la ATM.

Pedidos de la hinchada

Para la ciudadanía sin embargo, es urgente que haya más personal y control especialmente con los cuidadores de vehículos. "En la Noche Amarilla, la queja pública se centró en que quienes fueron al estadio y no le pagaron anticipadamente a los cuidadores, al salir vieron como sus neumáticos habían sido desinflados. Pasó con varios autos. Eso es vandalismo. Lo que pido es que acá la Policía esté pendiente de ello, teniendo en cuenta esos antecedentes. Es lo único que me preocupa", señaló el hincha Sebastián Carrillo, residente del norte de la ciudad.

Entre los guayaquileños también hacen un llamado a que durante y tras el evento no se ensucien las calles, como ya ha pasado en otras jornadas. "En la Fiesta Amarilla las calles se convirtieron en un depósito de desechos, no había por donde pasar. Hay mucho quemeimportismo por parte del ciudadano. Parecería que uno no quiere a su ciudad. Pido, como hincha, que cuidemos este detalle. Que seamos buenos hinchas y buenos ciudadanos", señaló Darío Mateo, residente de la ciudadela 9 de Octubre.