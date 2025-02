Álvarez tras la Noche Amarilla: "¿Por qué no cuidamos nuestra ciudad? Me da pena"

Tras la celebración de la Noche Amarilla este sábado 1 de febrero de 2025, un evento que marca la presentación del plantel del Barcelona Sporting Club, la avenida del mismo nombre se vio inundada no solo de fervor deportivo, sino también de grandes cantidades de basura.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, utilizó su cuenta de X para expresar su frustración y preocupación respecto al manejo de los residuos en espacios públicos. "¿Algún día cambiaremos el chip referente a botar basura? ¿Por qué no cuidamos nuestra ciudad? La verdad que es una pregunta que me hago siempre. Me da pena", manifestó el alcalde un día después del evento, este domingo 2 de febrero.

Un esfuerzo en la limpieza del área

La problemática de la limpieza no pasó desapercibida para las autoridades municipales. Según Fernando Cornejo, director municipal de Aseo, la recolección de residuos fue una tarea ardua que requirió la intervención de un equipo de 37 personas de dicha dirección, quienes laboraron en un horario de 07:00 a 02:00.

El operativo incluyó barrenderos, inspectores, jefes de operaciones y un equipo motriz equipado con camiones de inspección, recolectores y barredoras mecánicas. En total, se retiraron 5 toneladas de residuos de la avenida Barcelona, detalló el funcionario.

Muy bien, pero: ¿Algún día cambiaremos el chip referente a botar basura? ¿Por qué no cuidamos nuestra ciudad? La verdad que es una pregunta que me hago siempre.

El desafío de la gestión de residuos en grandes eventos

La Noche Amarilla, si bien es un evento de gran importancia cultural y deportiva para Guayaquil y sus residentes, también debe ser un momento para reflexionar sobre las prácticas sostenibles.

