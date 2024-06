Guayaquil amanece con una ligera lluvia en este Día del Padre

Guayaquil amaneció con una ligera lluvia y nubes grises que cubrieron la ciudad este 16 de junio. De acuerdo con lo previsto el 15 de junio por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se esperaban lluvias ocasionales en la zona interandina y amazónica, mientras que en la zona del Litoral se pronosticó un día nublado pero sin lluvias.

Sin embargo, este no fue el caso. Varias zonas del país amanecieron con una garúa de leve y mediana intensidad. En zonas donde se esperaba precipitación en la tarde, desde la mañana se evidenció lluvias, como es el caso de Cuenca. Asimismo, en Guayaquil se evidencio una llovizna leve, pese a no estar previsto lluvias en todo el día.

El Inamhi avistó a las 21:40, mediante monitoreo satelital, el ingreso de humedad desde el norte, lo que favorece a la presencia de lluvias de variable intensidad en la región Amazónica. Horas después, anunciaron que estas precipitaciones se extenderían al resto del país, y que tendrían variable intensidad. Se espera que se disipe en las próximas horas.

#MonitoreoSatelital 🛰️l Domingo, 16 de junio (06h40): Presencia de lluvias de variable intensidad en gran parte del país; se prevé que en las próximas horas se disipen. 🌧⛈️ pic.twitter.com/yT33Yf7TL7 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) June 16, 2024

Familias salieron desde temprano para celebrar el día del Padre. Alex Lima

Expreso consultó con Inamhi a qué se debe este fenómeno, pero no hubo una respuesta hasta la publicación de esta nota.

Los guayaquileños, asombrados por este fenómeno climático poco usual para junio, lo ven con cierto optimismo, de no tener que soportar un día caluroso durante el Día del Padre.

“Sí, planeaba hacer parrillada, pero siempre puedo llevar a mi padre a un bar, restaurante o al cine con toda la familia. Al menos se, que incluso podemos ir al parque y no estaremos acalorados por el sol”, dice entre risas Fabricio Guerra.

Asimismo, el ciudadano Daniel Vera salió desde temprano con su padre para celebrarlo por su día. Pese a la inusual lluvia, esto no detuvo ninguno de sus planes. "Solo agarro un paragua y voy al parque con mi padre. Como tenía planeado. Hay tantas formas de celebrarlo, que no importa que haya lluvia, incluso ayuda, porque no se ve el sol y eso significa que no habrá tanto calor por el momento".

