Día del Padre: El comercio se mueve con altibajos en Guayaquil

A horas de celebrar el Día del Padre, los guayaquileños se volcaron a las calles en busca de los regalos de última hora. Sin embargo, varios ciudadanos salieron con las manos vacías o estaban en búsqueda de opciones más baratas de lo usual, confirmaron a EXPRESO las familias y los comerciantes.

Varios de los consultados por EXPRESO indicaron que están ahorrando para prepararse para el aumento del valor del combustible, que según anunció el ministro Juan Carlos Vega se aplicará desde julio de 2024. Que el aumento del IVA ha representado también ya un golpe a su economía, aseguraron.

“Hay que ahorrar pero tampoco puedo dejar a mi padre sin regalo. Vine a la Bahía para buscar ropa que comprarle, pero me tocó caminar y caminar casi una hora hasta encontrar una oferta que pudiera costear. Tengo que ahorrar porque todo está caro gracias al aumento del IVA y con el aumento de los combustibles que se viene, el bolsillo sufrirá más”, comenta Homero Chalen.

Asimismo el guayaquileño Iván Franco salió con su padre a la Bahía a buscar su regalo, pero con el afán de encontrar algo que se ajuste a su presupuesto. “Mi papá me dijo que quiere algo barato y como él mismo se compra su regalo, dijo que no más de 10 dólares íbamos a gastar. Que hay que guardar para situaciones de emergencias, nos dijo, así que ahora estamos incluso regateando por las camisas o pantalones que le guste”, dijo a EXPRESO.

Los comerciantes de este sector céntrico de Guayaquil aseguran que experimentaron una jornada complicada. Las ventas fueron hasta de un 50 % menos de lo que movieron en la misma fecha en 2023.

Sin embargo, los dueños de estos locales alegan que este 15 de junio el movimiento comercial fue mayor al registrado días pasados. Para Beatriz Molina, quien tiene un local comercial pero también recorre los recovecos de la Bahía para captar más clientela, ha vendido de uno a dos pantalonetas por día.

“Hoy fue mejor, pero no lo ideal. Ya van cinco shorts que vendí, pero hace tres meses esto era lo que vendía por día. Estoy con mercadería de más, necesito vender pero la gente quiere demasiado barato o no está llegando suficiente gente. Hoy, la gente está queriendo cosas más baratas y no puedo bajar tanto los precios, luego estaré con ingresos a pérdida”, comenta.

Asimismo, los comerciantes Hernán Bajaña, Kevin Rosero y Esteven Montes, todos con puestos dedicados a la venta de ropa para hombre, aseguran que las ventas han bajado entre un 50 y 40 % en relación al año anterior. Ellos atribuyen esta situación a la inseguridad que obliga a la ciudadanía a evitar zonas propensas a robos u otros delitos, el aumento del IVA que ha encarecido varios productos y el pronto aumento de la gasolina que está previsto que entre en vigor en julio.

