INEC: 4.2 millones de padres tiene el Ecuador 

Este domingo 16 de junio, Ecuador celebra el Día del Padre. Y a propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informa que el país registra 4.2 millones de padres. Los más jóvenes tienen 14 años, mientras que el más longevo, 119 años.

Según datos de registros administrativos -entre ellos, de la Dirección General de Registro Civil, identificación y Cedulación- la edad más representativa de los progenitores oscila entre los 40 y 44 años, mientras que se identificó a 523.000 padres jóvenes entre 14 a 29 años.

El número de padres de 100 años o más merece un punto aparte. En Ecuador, detalla el INEC, hay un total de 1.026. De este total, el más representativo corresponde a los que cumplieron 100 años y suman 545.

Según el estado civil de los 4.2 millones de padres, el 49.3 % es casado; 39.7 %, soltero; 8.1 %, divorciado; 2.4 %, viudo; y, 0,51 %, en unión de hecho.

Por el Día del Padre, el INEC informa también que, según el Visualizador de Nombres y Apellidos, en el top de los 5 nombres más populares del país se encuentran: José (560.788), Luis (520.036), Carlos (331.889), Juan (295.408) y Jorge (209.764). Los datos corresponden al período 1900-2023.

Juan Caicedo, de 79 años y guayaquileño, está en la lista elaborada por el INEC. Él está casado, tiene 4 años y este 16 de junio, como una gran mayoría, lo celebrará en casa. "Quiero hacer una parrillada y reunirme con todos en casa. Vivo en Urdesa y pues celebraremos como siempre, en familia. Quizás por la tarde nos vayamos de paseo a la calle Panamá, que nos gusta mucho", aseguró.

Entre el pasado 14 de junio y este 15 de junio, en las calles de la ciudad, sobre todo en el sector del centro y la Bahía, se ha visto a las familias comprando regalos para los padres. Las opciones van desde billeteras, perfumes, pijamas, equipos de tecnología o camisetas de su equipo favorito de fútbol.

"Pensé que seríamos los únicos que haríamos compras de última hora, pero me equivoqué. Si no compré antes es porque no tenía dinero. Veo a muchas mamás e hijas aquí, todas nos chocamos entre los cubículos de la Bahía. Vengo por una camiseta de Messi, cualquiera. Mi esposo es fan. Quiero que mañana se sienta súper feliz. Tengo todo ya programado. Nos iremos a hacer un picnic al Parque Lago, tengo listo el postro y la carne en palito. Él se pondrá contento", detalló Sandra Medrano, habitante de la cuarta etapa de la Alborada.

