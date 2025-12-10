Exmilitar secuestrado en Colinas de los Ceibos y su nexo con cargamentos de droga

El hombre fue sargento de las Fuerzas Armadas. Los delincuentes llegaron en camionetas y vestidos como militares y policías

Colinas de los Ceibos, escenario del secuestro de un militar vinculado a investigaciones por droga.

El hombre secuestrado la madrugada de este martes 9 de diciembre en la urbanización Colinas de los Ceibos, en el norte de Guayaquil, fue miembro de las Fuerzas Armadas con el grado de sargento segundo infante de Marina.

De acuerdo con información recopilada por este Diario, el ahora desaparecido fue detenido en 2015 junto a otros militares por su presunta participación en la contaminación de contenedores con droga en el puerto de Guayaquil.

Te invitamos a leer | Un auto tumbó un poste tras fuerte impacto en la avenida Samborondón

Documentos judiciales señalan que en ese año integraba un grupo investigado por la Fiscalía por la inserción de sustancias sujetas a fiscalización en cargamentos enviados a México, Francia y Bélgica. En el expediente constan intervenciones telefónicas autorizadas, seguimientos judiciales y decomisos atribuidos a esa estructura delictiva.

Aunque una fuente policial afirmó que el sargento habría sido dado de baja por mala conducta, una fuente militar aseguró que en 2025 aún figuraba como militar en servicio activo, con pase a la Escuela de la Marina Mercante Nacional, en Guayaquil.

RELACIONADAS Secuestrado en Colinas de los Ceibos es un exmilitar con pasado judicial

“En el año de su detención (2015) era miembro de las Fuerzas Armadas”, añadió, al señalar que entre los detenidos en esa operación figuraron también otros militares.

Así ocurrió el secuestro

Personal policial informó que a las 05:00 se trasladaron a Colinas de los Ceibos, donde los guardias de seguridad relataron cómo se produjo el plagio.

Los vigilantes indicaron que minutos antes llegaron a la garita principal tres camionetas Dimax —dos blancas y una negra— con balizas instaladas en el parabrisas.

De los vehículos descendieron hombres vestidos como militares y otros con chompas similares a las de la Policía Judicial. Les comunicaron que realizarían una inspección de rutina, pero enseguida los encañonaron con fusiles y pistolas, los maniataron dentro de la garita y les robaron:

Tres teléfonos laborales Samsung

El DVR y CPU del sistema de videovigilancia

Sus teléfonos personales

Los sujetos armados les ordenaron no alertar a nadie y luego ingresaron a la ciudadela.

El exmilitar secuestrado en Colinas de los Ceibos fue sargento segundo infante de Marina. Joffre Flores

Ingreso al domicilio

Los guardias indicaron que los desconocidos se dirigieron a la manzana 11, villa 25, donde residiría el militar secuestrado junto a su hermano. En el exterior del inmueble, la Policía encontró una escalera metálica y una sábana colocada sobre el cerco eléctrico, elementos usados para vulnerar la seguridad de la vivienda.

Dentro de la casa no se hallaron personas ni señales de heridos. En el perímetro se levantaron los siguientes indicios:

2 cartuchos calibre 9 mm sin percutir

1 vaina de fusil percutida

3 dispositivos electrónicos

2 radios satelitales

1 ariete metálico (ram)

Varios documentos

La escalera metálica utilizada para el ingreso

La Policía llamó a Criminalística y a la UNASE, que asumieron el procedimiento especializado.

Lo que se conoce del desaparecido

Representantes de la directiva de la urbanización confirmaron a la Policía que en la vivienda residían un militar y su hermano, pero no ofrecieron más detalles.

Las unidades investigativas continúan trabajando para establecer el paradero del exsargento y determinar las motivaciones detrás del secuestro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!