Secuestrado en Colinas de los Ceibos es un exmilitar con pasado judicial

Se revelaron más detalles de la persona que fue raptada la madrugada del martes 9 de diciembre

Policías llegaron hasta Colinas de los Ceibos para verificar lo sucedido.

El hombre secuestrado la madrugada de este martes 9 de diciembre, dentro de la urbanización Colinas de los Ceibos en Guayaquil, fue miembro de las Fuerzas Armadas y registra procesos judiciales, indicó una fuente policial a EXPRESO.

Según un oficial de la Policía, los secuestradores llegaron a bordo de tres camionetas D-Max (dos blancas y una negra), que tenían luces tipo baliza en el parabrisas.

De los vehículos descendieron personas vestidas como militares y otras con chompas similares a las de la Policía Judicial. A los guardias les indicaron que realizarían una “inspección de rutina”, pero enseguida los apuntaron con fusiles y pistolas.

El hecho ocurrió en la ciudadelas Colinas de los Ceibos. Joffre Flores

Amarraron a los guardias

Los vigilantes fueron amarrados dentro de la garita principal. Los delincuentes se llevaron tres teléfonos institucionales, el equipo DVR, el CPU del sistema de seguridad y también los celulares personales de los guardias, a quienes amenazaron para evitar que alertaran a alguien. Luego ingresaron a la ciudadela.

En la vivienda donde reside la víctima, los policías que atendieron el caso encontraron una escalera metálica apoyada en el muro y una sábana sobre el cerco eléctrico, elementos que habrían sido utilizados para sortear las seguridades del inmueble.

Dos procesos judiciales

El investigador de la Policía señaló que los hampones “se dirigieron expresamente a secuestrarlo a él. Es un exintegrante de la Fuerza Aérea”. En la página de la Función Judicial, además, consta que la víctima registra tres procesos por delincuencia organizada: dos en 2015 y uno en 2016.

El oficial agregó que el hombre no residía en una vivienda familiar, sino en una casa utilizada supuestamente para reuniones, sin precisar de qué tipo.

Hasta el cierre de esta edición, el exuniformado continuaba desaparecido.

