Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Colinas de los Ceibos secuestro
Policías llegaron hasta Colinas de los Ceibos para verificar lo sucedido.Joffre Flores

Secuestrado en Colinas de los Ceibos es un exmilitar con pasado judicial

Se revelaron más detalles de la persona que fue raptada la madrugada del martes 9 de diciembre

El hombre secuestrado la madrugada de este martes 9 de diciembre, dentro de la urbanización Colinas de los Ceibos en Guayaquil, fue miembro de las Fuerzas Armadas y registra procesos judiciales, indicó una fuente policial a EXPRESO.

RELACIONADAS

Según un oficial de la Policía, los secuestradores llegaron a bordo de tres camionetas D-Max (dos blancas y una negra), que tenían luces tipo baliza en el parabrisas.

De los vehículos descendieron personas vestidas como militares y otras con chompas similares a las de la Policía Judicial. A los guardias les indicaron que realizarían una “inspección de rutina”, pero enseguida los apuntaron con fusiles y pistolas.

secuestro colinas ceibos
El hecho ocurrió en la ciudadelas Colinas de los Ceibos.Joffre Flores

Amarraron a los guardias

Los vigilantes fueron amarrados dentro de la garita principal. Los delincuentes se llevaron tres teléfonos institucionales, el equipo DVR, el CPU del sistema de seguridad y también los celulares personales de los guardias, a quienes amenazaron para evitar que alertaran a alguien. Luego ingresaron a la ciudadela.

En la vivienda donde reside la víctima, los policías que atendieron el caso encontraron una escalera metálica apoyada en el muro y una sábana sobre el cerco eléctrico, elementos que habrían sido utilizados para sortear las seguridades del inmueble.

RELACIONADAS

Dos procesos judiciales

El investigador de la Policía señaló que los hampones “se dirigieron expresamente a secuestrarlo a él. Es un exintegrante de la Fuerza Aérea”. En la página de la Función Judicial, además, consta que la víctima registra tres procesos por delincuencia organizada: dos en 2015 y uno en 2016.

El oficial agregó que el hombre no residía en una vivienda familiar, sino en una casa utilizada supuestamente para reuniones, sin precisar de qué tipo.

Hasta el cierre de esta edición, el exuniformado continuaba desaparecido.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Secuestrado en Colinas de los Ceibos es un exmilitar con pasado judicial

  2. En el regreso de Moisés Caicedo, Chelsea se estanca en Champions League ante Atalanta

  3. Caso Malvinas: Fiscalía acusa a cuatro militares más como autores de la desaparición

  4. Nuevas tecnologías de pago para pymes en Latinoamérica

  5. Sinohydro: conjuez niega pedidos de procesados y deja intacta la etapa de juzgamiento

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: Precio del diésel prémium se ajustará este 12 diciembre de 2025

  2. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  3. Análisis de la recaudación del IVA en Ecuador: ¿dónde están los fondos?

  4. Temor en Colinas de Los Ceibos: Vecinos denuncian ingreso violento a la urbanización

  5. Álvarez rompe contrato con seguridad de la Terminal tras agresiones a periodistas

Te recomendamos