Exfuncionario de la ATM: "Lo que hice fue legal, en mi derecho. Lo volvería a hacer"

Horas después de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, haya removido de su cargo al director del centro de control de tránsito de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Hanze De Gaulle, por un aparente tráfico de influencias; el ahora exfuncionario se refirió a lo sucedido en un video publicado en las redes sociales la noche de este 12 de marzo.

"Yo no tengo nada que hablar con usted... yo tengo orden con el gerente general", fueron las palabras con las que Hanze respondió a un uniformado de la entidad luego de que este haya detenido un vehículo por circular sin matrícula. Situación que fue grabada en un video que luego se viralizó y dio cabida al despido.

Ahora Hanze, en un audiovisual de cuatro minutos de duración, asegura que en vista de que lo han atacado y no le han dado la oportunidad de defenderse, da su versión.

"Voy a contar la versión de mi lado y en un video no editado, que es lo que pasó el agente de tránsito que grabó sin mi autorización haciendo uso de mi imagen, que la verdad no me genera ningún problema, pues no tengo nada que esconder. Y es que lo que hice fue legal, en mi derecho y lo volvería a hacer las veces que las tenga que hacer", señaló; previo a indicar que su reacción y sus palabras tuvieron como fin simplemente "que se hagan las cosas apegadas a la ley".

Declaraciones de Hanze De Gaulle, ex funcionario de la ATM despedido por supuesto tráfico de influencias, afirma que el agente de tránsito denunciante tergiversó su actuación. pic.twitter.com/lO1Tqp2u1Q — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) March 13, 2024

Según explica el exfuncionario, al salir de una reunión pasó por la avenida Las Monjas, en la intersección con la avenida Carlos Julio Arosemena, y le llamó la atención ver a dos agentes haciendo un operativo que desconocía que se iba a realizar, cuando a diario reciben en un correo la planificación de dónde y a qué hora se los ejecutará.

"Vi que había una chica hablando con los agentes y me estacioné junto a ella y le pregunté cuál era el problema. Me explicó que los agentes le habían dicho que tenía la matrícula vencida y fue ahí que le pregunté al agente que cuál era el procedimiento (...). Le dije que no estábamos en operativo, le pregunté si se había comunicado con la central de comunicación para reportar el caso y decir que estaban deteniendo el auto, y me dijeron que no. Llamé a la central y les pregunté si habían sido notificados de lo que estaba sucediendo, me dijeron que no. Y fui yo quien entonces pidió que pongan la cámara de Segura EP y graben todo. Si tuviera yo algo que ocultar, ¿por qué pediría la cámara? Además, pedí que investigue el caso porque todo estaba raro, porque si bien la matrícula estaba vencida en 2023, tenía chance aún la conductora de matricular el carro por el número de la placa. Fue entonces que me dijeron que la detención era porque la conductora no tenía puesto el cinturón de seguridad. ¿Qué mismo pasaba entonces?", relató Hanze; que argumentó que eso le dio indicios de que "algo raro" estaba pasando.

Que luego lo que hizo, explica en el video, es parar la mano y llamarles la atención, porque los agentes lo que tienen que hacer en comunicarse con la central para que envíen la citación y que quede constancia de que todo se hizo bajo la ley. Y no pasó, alegó.

No me sorprendería que aquí el problema y la mentira venga de parte de los agentes de tránsito. Y es que todos sabemos como actúan: te 'vacunan' a diario. Sí, con el uniforme puesto, a plena luz del día y con todos los testigos encima. Roberto Cáceres,

"La verdad es que todo apunta a que soy la persona que está equivocada y que he hecho mal, pero me tengo que defender. He hecho respetar la ley y la transparencia a la institución a la cual representaba porque sí, ya fui separado de ella. Pero el trabajo que hice, lo hice bien y lo volvería a hacer mil veces. Lamentablemente esto se prestó para otros temas", sentenció, antes de dar por terminado el video; que ha generado ya una serie de debate entre los guayaquileños y usuarios de las redes sociales.

Y es que unos advierten a que lo dicho por Hanze puede ser mentira; y otros hacen un llamado a que se investigue en realidad qué está pasando.

"Ahora lo que toca es que asuntos internos de la ATM tome procedimiento en este caso y hagan las investigaciones. Si es como dice este señor que se le devuelva su trabajo", publicó el usuario de X @DonCaiman; mientras que Carlos Orejuela, habitante de Sauces 2, exhortó a que se haga público el contenido que pueda tener en sus manos Segura EP.

Si se hubiera expresado con la tranquilidad y frontalidad, como lo hace en este video el señor Hanze, las cosas fueran diferentes. Pero en el video, se lo ve con ínfulas de superioridad, prepotencia y eso permite todas las elucubraciones posibles.

Esos dos agentes deben ser investigados también. @DraSerranoGoyes+

"Si existe realmente ese video, publíquenlo. No sé si el exfuncionario tenga razón o esté diciendo la verdad, lo que sí puedo señalar es que los agentes de tránsito muchas veces proceden como les da la gana. Sí, te coiman y te coiman de frente. Ese no es un secreto. De allí que muchos las llamamos ya 'vacunadores'. Hay agentes de tránsito que ven la forma de sacarte dinero, como sea. Te paran y en ese instante ven la manera, la que sea, de sacarte lo que puedan. Esa es la realidad de la ATM", indicó.

