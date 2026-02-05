Expreso
monsenor
Este 5 de febrero de 2026 falleció Antonio Arregui, arzobispo emérito de Guayaquil.CORTESÍA

Exequias de Antonio Arregui: Horarios y misas confirmadas en la Catedral

La velación inicia este jueves. El sábado 7 de febrero, el Cardenal Luis Cabrera presidirá la ceremonia final al mediodía

La Arquidiócesis de Guayaquil oficializó la agenda fúnebre para despedir a Antonio Arregui Yarza, arzobispo emérito de la ciudad. Tras su fallecimiento reportado este jueves 5 de febrero, la autoridad eclesiástica confirmó que tanto la velación como la ceremonia de exequias tendrán lugar en la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol (centro de Guayaquil).

Causa del fallecimiento 

Fuentes oficiales de la institución detallaron que el deceso del prelado, de 86 años, se produjo a consecuencia de un cuadro de neumonía, patología que presentó desde hace algunos días y que se agravó en las últimas horas.

El protocolo de despedida iniciará la tarde de este jueves 5 de febrero. El cuerpo de Arregui permanecerá en capilla ardiente en la Catedral hasta el mediodía del sábado 7 de febrero. Durante este periodo, se habilitará el acceso para que la feligresía pueda acercarse al templo.

La misa de exequias (funeral solemne) está programada para el sábado 7 de febrero a las 12:00. La ceremonia será presidida por el actual Cardenal Arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera Herrera.

Adicionalmente, se informó que durante la jornada del sábado, previo a la ceremonia central del mediodía, se celebrarán misas en diferentes horarios para facilitar la asistencia de los ciudadanos que deseen acompañar el descanso del monseñor.

Arregui, quien lideró la iglesia porteña entre 2003 y 2015, recibirá los honores correspondientes a su jerarquía eclesiástica en el mismo templo donde ejerció su cátedra episcopal por más de una década.

Arzobispo Arregui
Arregui fue arzobispo de Guayaquil.CORTESÍA

