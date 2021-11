“Sinceramente, no he visto ni a militares ni policías participando en patrullajes”. Es lo que responde Wilson Suárez, residente de la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de la ciudad, cuando se le consulta si ha visto operativos de seguridad en su sector. A 24 horas de que concluya el estado de excepción que decretó el presidente Guillermo Lasso, el pasado 18 de octubre, que tenía como finalidad frenar la ola delictiva que azota al país, particularmente a Guayaquil, la ciudadanía percibe que la inseguridad se mantiene alta.

Suárez lamenta que la delincuencia le impida que visite con su familia las áreas verdes de su barrio y, asimismo, ir a comer a un restaurante por las noches. “Ese caso de los cinco muertos en un velorio es alarmante. Ocurrió cerca de donde vivo. ¿Dónde están esos operativos? ¡Cada día es peor!”, se queja el ciudadano.

Adrián Briones, residente de la ciudadela Martha de Roldós, asevera que durante este tiempo observó a camionetas que rodaban con agentes de tránsito, policías y militares, pero solamente circulaban en la avenida principal. Según él, los puntos rojos de la comunidad no estaban vigilados.

“Aquí hay mucho consumo de drogas y callejones oscuros que son aprovechados por ladrones para esconderse y delinquir. En los últimos días ha estado tranquilo, pero en esos temas urge atención”, opinó el joven, quien hace un llamado a la policía del sector para que continúe con las rondas, sobre todo en las noches y en los pasajes comerciales.

Destrucción. También fueron aniquiladas 606 armas no letales y 8.545 accesorios de armas de fuego, en instalaciones de Andec. Cortesía

Un equipo de EXPRESO realizó el martes 16 de noviembre de 2021 un recorrido en zonas del noreste y norte porteño, y constató la presencia de uniformados a lo largo de la avenida Manuel Ignacio Gómez, en el populoso sector de Bastión Popular.

Para los moradores, la presencia de los uniformados sí aleja a los delincuentes, pero esperan que esos controles no se estanquen en un solo territorio. Allí, por ejemplo, confían en que existan más estrategias en conjunto con la policía del sector y que se refuerce la vigilancia en los sectores conocidos como “puntos calientes”.

“Qué gusto me daría volver a caminar o correr sin que me arrebaten el celular o por no darles me apuñalen”, resaltó Maribel Hidalgo, propietaria de un local comercial de la ciudadela Sauces 1, al norte.

No he visto que haya una especie de control por parte de los uniformados en la ciudad. Todo sigue normal. Quisiera más operativos, ya que hace poco le robaron a mi tío Eduardo Delgado, residente de Bastión

El teniente coronel Rodrigo Braganza, jefe de seguridad de la UEES, considera que todo estado de excepción siempre va a tener resultados inmediatos, por cuanto los operativos se concentran en los lugares de mayor índice delictivo, que la Policía Nacional tiene conocimiento y georreferenciados.

“Lo que sucede es que los infractores de la ley se trasladan a otros sectores u otras provincias, o sea, el delito se transfiere y cuando ya terminan todos estos operativos, se termina el estado de excepción, todo vuelve a la normalidad”, menciona el experto, quien lamenta que esa no es la solución para reducir la inseguridad. “Hemos repetido que se deben tomar decisiones, políticas de Estado fundamentales y radicales”, como cambios en leyes, motivar a municipios para expedir ordenanzas como, por ejemplo, no libar en las vías públicas, acota.

Control. Una camioneta con uniformados recorre la principal vía de Bastión Popular. Freddy Rodriguez

En cifras oficiales, las operaciones ejecutadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dentro de la denominada Operación Rescate Ecuador han dejado un total de 972 detenidos por delitos como: robo a personas, a domicilio, unidades económicas y autopartes, entre otros, desde el 19 de octubre de 2021, que inició el estado de excepción que dictó el presidente por “grave conmoción interna debido al aumento en la actividad delictiva”.

Además, se registró a 389.474 personas, así como a 344.404 vehículos y 144.109, en un total de 55.595 operativos desplegados en la provincia del Guayas. También se desarticuló a 26 bandas delictivas, se decomisaron 6.437 kilogramos de drogas, así como 192 armas de fuego, 81 armas blancas; 358 motos fueron retenidas y 74 carros recuperados.