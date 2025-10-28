Expreso
  Guayaquil

Yoca en el Malecón
En el Malecón 2000 se ofrecerán clases gratuitas de yoga, en el cierre de la agenda municipal por las fiestas de independencia de Guayaquil.Cortesía

Eventos gratis en Guayaquil: Estas actividades hay al fin de las fiestas octubrinas

Ferias, desfile y pedaleada por Halloween también habrá en esta última semana del mes en el que se celebra la Independencia

En el cierre de octubre, mes dedicado a las fiestas de Independencia de Guayaquil, se harán eventos culturales y artísticos, organizados por el Municipio y organizaciones ciudadanas.

Este martes 28 de octubre (07:00 y 19:00), habrá clases gratuitas de zumba en la terraza del Malecón 2000, ubicada a la altura de la calle Colón.

En el Malecón del Salado se ofrecerá una clase gratuita de yoga, a las 07:00.

A las 11:00, la banda municipal ofrecerá una retreta en la feria Comunidad en acción, que se hará en Azuay y Gallegos Lara.

El miércoles 29, a las 07:00 y 19:00, se darán clases de taichí en la explanada del Malecón 2000, ubicada a la altura de la calle Loja.

El jueves 30 habrá clases gratuitas de yoga, a las 07:00 y 19:00, en la explanada del Malecón 2000 (calle Loja).

Ese día también se darán clases gratuitas de zumba en el Malecón del Salado, a las 07:00 y 17:30.

A las 16:00 se ofrecerá una charla en el Museo del Cacao, en calle Panamá, denominada "El montubio y su música".

Eventos por Halloween en Guayaquil

En la ciudad también habrá eventos gratuitos por Halloween. El jueves 30, de 08:00 a 18:00, se realizará la feria de Halloween cultural, en el parque Seminario (Chile y Diez de Agosto).

El viernes 31, en Guayarte (avenida Carlos Julio Arosemena), habrá una fiesta de Halloween (16:00 a 02:00) y el evento Pack Art (14:00 a 22:00).

Un desfile de disfraces se hará a lo largo del Malecón 2000, desde avenida Olmedo hasta 9 de Octubre. Será de 16:00 a 18:00.

También habrá el evento Halloween en movimiento, de 17:00 a 18:00, en el Malecón del Salado.

Finalmente, el colectivo ciudadano Masa Crítica Guayaquil hará su pedaleada denominada Masaween, que saldrá a las 20:00 de la Plaza del Centenario (9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa). En este evento gratuito, que culminará en Puerto Santa Ana, se deben llevar las bicicletas o patines en buen estado.

