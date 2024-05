Guayaquil: Estudiantes, los otros afectados por la falta de buses de metrovía

Durante los últimos años, el servicio del transporte público ha generado un sinnúmero de quejas por parte de la ciudadanía. Y a esto se suma una situación que se ha empeorado con el paso de los días: la falta de unidades del sistema de la Metrovía y que, luego del inicio de clases, cientos de estudiantes se ven perjudicados.

Cabe recordar que la finalización unilateral del contrato del Municipio con el consorcio MetroExpress, encargado de la troncal 2, ha provocado que las troncales 3 y 1 presten sus unidades, pero esta decisión ha generado que la mayoría de las paradas queden con menos unidades para los pasajeros.

Entre los horarios de 06:00 a 08:00, de 12:00 a 14:00, y de 18:00 a 19:00, es común observar a estaciones del sistema colapsado por los alumnos que buscan dirigirse a los distintos centros de estudios o volver a sus viviendas después de la jornada estudiantil.

El principal reclamo por parte de los adolescentes es la cantidad de tiempo que se les toma esperar por un alimentador o articulado.

2. Miedo. Las personas están alerta para evitar ser asaltadas. Los delincuentes se mezclan en el tumulto. Josue Andrade A

“Debo ingresar a estudiar a las 12:30, pero debo salir de casa a las 11:00 porque las metrovías aparecen prácticamente cada 30 minutos y pasan llenas”, reclamó David, un joven que reside en Los Esteros, sur de Guayaquil, y estudia en un colegio del centro.

Los moradores del sector han sido los principales afectados por la falta de buses. “Antes aquí había alimentadores, pero ahora ya no hay nada. Tenemos que caminar bastante para poder tomar la ruta”, reclamó el joven de 16 años, quien tiene el mismo problema cuando sale del plantel, casi en la noche.

EXPRESO realizó un recorrido y evidenció las extensas filas que se forman en algunas paradas. Por ejemplo, en la que se ubica frente a la Caja del Seguro es común observar decenas de estudiantes esperando en grupos los articulados. De hecho, según trabajadores del sector, se suelen dar peleas entre los alumnos por ingresar a los buses.

A los estudiantes también se suman los trabajadores, lo que suele dejar como resultado más de 50 personas esperando por entrar a un mismo bus. “Solemos ser por lo menos unas 60 personas y solo logran trepar unas diez por carro. A veces toca esperar hasta una hora. ¡Es horrible!”, dijo Luis Merino.

Esta misma situación se repite en la mayoría de paradas que tienen una unidad educativa cerca. Por ejemplo, la madre de familia Diana Erazo cuenta que la falta de unidades ha hecho que su hija de apenas 4 años llegue varias veces tarde a la escuela. “En la mañana, las metrovías pasan repletas y no puedo meter a mi niña ahí. Debo esperar que pasen algunas y ahí todo se descuadra y llegamos tarde. No todos tenemos la posibilidad de tomar taxi. Se necesitan más unidades urgentes”, pidió la mujer.

Tal como lo ha contado EXPRESO, este problema se multiplica y ocurre en otros sectores como, por ejemplo, la Alborada, Sauces, Samanes. En este último punto, la comunidad le solicitó al alcalde que reactive la ruta alimentadora del sector. Aún esperan.

Al respecto, este Diario solicitó a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) una entrevista para conocer cuáles son las rutas alimentadoras que están operativas y qué plan se tiene ante la falta de buses, pero hasta el cierre de este artículo no hubo una respuesta.

Quien sí se refirió a este tema fue el alcalde Aquiles Álvarez, en su tradicional enlace radial donde asumió la responsabilidad de lo que pasa. “El ciudadano no entiende, no quiere entender y no tiene por qué entender. La responsabilidad es mía. Pero si no tomábamos una decisión drástica iba a llegar un momento que iban a incendiarse todas las unidades. Las decisiones para un cambio de verdad son duras”, argumentó.

“Toma tiempo ponerse en orden, toma tiempo que venga otro operador. El nuevo operador tiene que traer nuevas unidades y traer completos los alimentadores. Han pasado 17 años y no se ha renovado ninguna flota ni arreglado ninguna unidad. Tocará aguantar...”, sentenció el funcionario.

