Estos son los cambios de buses en el suburbio por las nuevas rutas de Metrovía

La línea 45 sale de circulación desde el 7 de febrero mientras se incorporan nuevos circuitos de la Metrovía

La línea 45 de bus urbano dejará de circular en el suburbio de Guayaquil el próximo 7 de febrero de 2026 debido a la activación de las nuevas rutas alimentadoras T410 del sistema Metrovía.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmó que este cambio administrativo busca integrar el suroeste con el centro de la ciudad mediante los circuitos T410-A y T410-B, que operarán bajo la Troncal 4.

Rutas que sufren cambios

La implementación de estas rutas implica una reestructuración del transporte público en la zona. Además de la salida definitiva de la línea 45, las líneas 76 y 94 ajustarán sus recorridos habituales para evitar la superposición de trayectos con la nueva Troncal 4. Según la planificación de la ATM, estas unidades convencionales podrán operar bajo sus rutas actuales solo por un periodo de transición de 15 días adicionales.

La autoridad técnica justifica la medida como un proceso de racionalización del servicio en el suburbio, donde la saturación de buses ha afectado históricamente la fluidez vial. Los usuarios deberán utilizar la tarjeta de Metrovía para acceder a los alimentadores y asegurar el beneficio de la integración tarifaria en las estaciones del centro y sur.

Cambio en la movilidad del suburbio

El servicio T410-A conectará los sectores de 4 de Noviembre y Chimborazo con el centro, realizando su integración en la parada Santa Teresita. El recorrido de ida contempla vías como Carlos Guevara Moreno y José Mascote, mientras que el retorno se ejecutará por las calles Vélez, García Avilés y Noguchi para retomar el sur a través de la calle Antepara.

Por su parte, el circuito T410-B servirá a los habitantes de los sectores Guachapala y Descalzi. Esta ruta permitirá la conexión directa con la parada Mercado Santa Teresita, facilitando el traslado de los usuarios hacia el sistema troncalizado con el pago de un solo pasaje. La estación de origen para este circuito estará ubicada en Guachapala, recorriendo tramos de la calle Atilio Descalzi antes de su integración.

