Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

A sus 26 años, Esteban Jácome tiene su propia empresa, un estudio de arquitectura fundado cuando apenas recibía clases y conceptos como estudiante de dicha profesión. A diferencia de muchos jóvenes, desde pequeño él ya sabía lo que quería, pues en su subconsciente se manifestaba frecuentemente aquella voz que anunciaba dónde y cuál era destreza.

Siempre fue muy observador y analista. Se detenía a pensar en la distribución del edificio de su colegio por ejemplo, de las áreas y espacios de un lugar e incluso comparaba cómo era la repartición de esa casa respecto a otras.

Y realmente su sueño empezó a materializarse en un espacio en casa de sus padres en el que para montar su primer estudio a la edad de 21 años tuvo que solicitarle a su madre mover la lavadora y secadora, en otras palabras el área de lavandería, a lo que su mamá respondió ‘tú encárgate de la obra y mueve la lavadora y la secadora a otro lado y pon tu estudio, entonces’.

Lo que ahora hace, simplemente es una proyección distinta de arte. Una que ya habita en sus manos y en su cabeza solo que de maneras diferentes, pues en el colegio se especializó en la rama de Artes Visuales y de allí también su fuerte y muy marcado interés por los detalles que para él no son simples detalles sino que hacen el diseño como tal. Además, le gusta la pintura y en su actual estudio muestra algunos de los cuadros que ha realizado.

Comenta que en su círculo familiar no hubo alguien que lo influenciara de manera directa a dedicarse a lo que ahora es o que, de alguna manera, haya sido el punto de partida para que se interesara por el arte visual y la arquitectura; sin embargo cree que el amor por el arte es lo que le motivó y su constante deseo de mantenerse activo le ayudaron.

Y eso, tal vez, esté en la sangre ya que su abuelo era poeta, escritor y también tocaba la guitarra y aunque sólo mantuvo contacto con él hasta sus doce años, fue el tiempo suficiente para que ambos coincidieran en hacer arte con las manos y disfrutar e inmortalizar los detalles.

Esteban se describe como “loco” e “hiperactivo” y cree que justamente esas particularidades lo llevaron a sentirse orgulloso del camino que ha recorrido a su edad siendo tan joven.

Al culminar el colegio, en sus primeros días como universitario, consideró que tenía demasiado tiempo libre y fue cuando le pidió a su padre que deseaba saber cómo funcionaba realmente un trabajo, y así a sus 17 años empezó a tener sus primeros acercamientos reales con la arquitectura, desde almorzar con los obreros hasta observar los planos y las construcciones.

Yo estudiaba de once a seis de la tarde, de siete de la mañana a diez de la mañana y luego de ocho de la noche a diez y media de la noche; entonces casi no tenía ni un momento libre y eso era lo que me gustaba en realidad, porque como te digo, era hiperactivo no podía estar quieto y me iba a las 12 a farrear.

Esteban Jácome