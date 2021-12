Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Mirar un objeto y pensar en que podría convertirse. Esa acción es común de un niño, su inocencia y fresca imaginación es lo que le permite tomar algo común y llevar a convertirlo en algo extraordinario. Este mecanismo es hoy en día la principal herramienta de trabajo de Javier Pérez, un ilustrador guayaquileño cuyo trabajo actualmente es cotizado internacionalmente.

Rafael Vera, un psicoterapeuta 'salvado' por los títeres Leer más

Pisar la agencia donde trabaja este creativo, conocido en redes como @cintascotch, implica deleitarse de un mosaico creativo. Cada esquina alberga algún trabajo suyo o los bocetos de los que aún no ha ejecutado por completo. Sin embargo, dice que ese no es su espacio ideal para explotar su imaginación, para eso tiene su departamento.

Su pasión por esta labor la tiene desde muy pequeño, no exactamente como la conoce hoy, pero las pinturas, caricaturas y dibujos que hacía para que sus compañeros les regalaran a sus novios o novias le estaban dando un 'spoiler' de lo que sería en un futuro.

Cuando ingresó a la universidad para estudiar diseño gráfico debía tomar dos materias, una de ellas era Dibujo Artístico, con la cual aunque parezca paradójico no tuvo una muy buena relación. "Con esa materia me di cuenta que definitivamente no sabía dibujar, era un desastre con las sobras, las proporciones y demás. Todo mal", detalla.

Esta fue la primera decepción en su carrera, que, por radical que parezca, lo llevó a hacer a un lado el dibujo por años.

"No recuerdo cuando retomé las ganas de dibujar, opté por trabajar más en gráficos a mano alzada, que me di cuenta llamaban mucho la atención en ese entonces en redes social, ya cuando me di cuenta estaba en la búsqueda de mi estilo propio", cuenta.

Respecto a su proceso creativo puede ser calificado como sencillo o complejo, dependiendo desde la perspectiva de quien lo mire. Él lo hace ver muy sencillo: fija su mira en un objeto de su entorno y casi de inmediato se le ocurre una idea. Durante la conversación que tuvo con el equipo de EXPRESO en su agencia, estableció mirada en una lámpara de pedestal y dos segundo después se le ocurrió que ese objeto se podría convertir en una flor.

Esa capacidad de 'fantasear' con objetos comunes, que podemos encontrar a nuestro alrededor y con la que los niños cuentan por naturaleza, dice mantenerla intacta a sus 35 años, de hecho cree haberla potenciado con el tiempo.

Alejandra Zambrano y Maité Reinoso, un brindis con sabor a sangría Leer más

"Estoy pensando siempre en que puedo hacer o en como darle la vuelta a algo. Por ejemplo, veo una silla y pienso en si puede caminar o si puede transformarse en algún animal", explica.

Por sencillo que suene, requiere de ingenio y de una capacidad intuitiva para saber cuando funcionará o no. Ese conjunto de aptitudes más su talento nato es lo que ha llevado hoy en día a que su trabajo sea reconocido a nivel internacional.

Todo esa vorágine comenzó en 2012 cuando decidió abrir su perfil de Instagram. "No quería subir nada de personal porque no tenía vida social, así que pensé en subir lo que yo hago con mis trabajos", menciona.

A los usuarios de esta red social les comenzó a gustar lo que posteaba, pero en este tiempo Javier comenzó a buscar su estilo propio para diferenciarse de los demás, hasta llegar a lo que hace hoy en día: ilustraciones mezcladas con objetos.

Belén Bonnard: Su pasión por el voluntariado la convirtió en una mamá influencer Leer más

Estuvo publicando aproximadamente su trabajo por un año en esta red, hasta que comenzó a ser contactado por blogs de diseño que lo comenzaron a mencionar en sus páginas. Finalmente, de un momento a otro y tras ser publicado en el reconocido blog de diseño de 'Colossal', en cuestión de horas, su éxito en Instagram se disparó, sus seguidores se multiplicaron y los 'likes' en sus publicaciones también.

Comenzó a salir en noticias y periódicos de otros países y los contratos con empresas extranjeras comenzaron a llover.

La primera marca que lo contactó fue Air France de Hong Kong. La emoción que sintió al comenzar a ser cotizado en el exterior no la puede explicar con palabras, pero dice sentirse honrado de la confianza que empresas de afuera depositan en él.

De ahí, en adelante todo a sido trabajo para Javier. Los contratos con marcas, especialmente europeas, no han dejado de llegar. Entre sus colaboraciones más destacadas están las realizadas con la UNESCO, Samsung, Harvard y la National Geography. Sin embargo, ha trabajado con un sinnúmero de empresas de todo el mundo.

Sin embargo, el elogio a su trabajo no solo viene con los contratos que se le presentan sino también con los ya varios premios y reconocimientos que ha conseguido en diferentes concursos en los que ha participado. Su camino en este mundo comenzó con Afiche Social, y aunque al inicio era una suerte de ensayo y error, con el tiempo fue agarrándole el ritmo a las competencias y de ahí le han llovido los galardones, obtenidos en países como México, Argentina y Estados Unidos. En el año 2011 quedó en el top 10 a nivel mundial de 'Poster for Tomorrow'.

Claro que como dice el dicho de "nadie es profeta en su propia tierra". Su éxito no se replicaba en Ecuador, de hecho no fue hasta que pasaron varios años de estar cotizado en otros países, que comenzó a ser contactado por marcas nacionales. Algo que le generó "un bajón".

Sí me sentí triste de que aquí en Ecuador no tomaran en cuenta mi trabajo. Javier Pérez

Dejando de lado esto, sus conocimientos y habilidades no solo se quedan con él. Ha brindado ya en múltiples ocasiones talleres y cursos para personas de todas las edades interesadas en desarrollar sus destrezas creativas, con los que espera "que la gente vea que se pueden hacer cosas increíbles con cosas muy sencillas".

Ahora, en 2021, las experiencias vivas en esas clases con sus alumnos le dieron la idea de desarrollar un proyecto que le permita a otras personas soltarse y reactivar su imaginación. Después de varios meses de trabajo logró plasmar esa idea, acompañada de sus ilustraciones más destacadas en una agenda para el 2022, que ya está disponible al público, al igual que un calendario del año que está por iniciar.

Este producto; que puedes encontrar en su tienda virtual shop.cintascotch.com y en los locales de la Madriguera, Onda Loca en Mall del Sol, las islas de 'Bakanes', del Riocentro Los Ceibos y Riocentro Norte, y en el Fondo Económico de Cultura de Ecuador; cuenta con ejercicios creativos que pueden traer de nuevo a la mente de quienes la adquieran la imaginación que los embargaba de niño y también lo puede llevar a reflexionar sobre otras cosas.

Lo que yo quiero es motivar a la gente a que escriba, que dibuje, porque cada vez que hacía los talleres me daba cuenta que los adultos tienen miedo a expresarse. Javier Pérez

Javier Flores: El tiktoker que llevó la farmacología de las aulas, al mundo digital Leer más

Después de tantos éxitos, se podría pensar que es difícil ir más allá, pero no es así para Javier. Se proyecta ahora mismo a la animación de sus ilustraciones, que de hecho ya lo hace, pero cada vez lo perfecciona más y espera que un futuro esos trabajos sean proyectados en festivales. "Mi estilo tiene potencial para crear una historias y que esa historia esté plasmada en una animación", menciona.

Los objetos comunes de su entorno son su principal fuente de inspiración. JOSÉ LADINES