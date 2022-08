Intervenir con su voz, presentar proyectos y fiscalizar son parte del abanico de funciones que atañen al Concejo Municipal. Pero a la mayoría de los 15 ediles se les borra de su agenda cuando se les consulta cuál es su reacción y qué están haciendo frente al retraso de obras emblemáticas de la actual administración que, como publicó EXPRESO, se quedan estancadas.

La troncal 4 de la metrovía, en el suburbio, y la terminal satélite de la vía a la costa, en la vía Perimetral, son dos casos. Y a estos se suma la lluvia de cuestionamientos por opulentos desembolsos, como el de $ 2 millones para adecuar el Monumental por la final de la Copa Libertadores y las inyecciones para salvar el sistema de la metrovía.

La mayoría de ellos dejaron en visto el pedido hecho por WhatsApp o no contestaron las llamadas. Solo siete de los quince ediles, cuya mayoría pertenece a las filas del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, contestaron a este Diario. De esta alianza respondieron Nelly Pullas, Laura Arteaga, Consuelo Flores y Mayra Montaño. También Lídice Aldás y Terry Álvarez, ambos de la Revolución Ciudadana; además de Héctor Vanegas, concejal independiente.

A las tres primeras citadas, por suerte, se las pudo contactar este lunes 1 de agosto en la inauguración de un parque en la ciudadela Simón Bolívar, en el norte de la urbe. Y esto se dio porque acudió la alcaldesa Cynthia Viteri pues, como se ha vuelto costumbre, la acompañan sus concejales más fieles, que posan con ella en las fotografías de la entrega de cualquier arreglo en un barrio.

Nelly Pullas dijo que está “feliz” por la aprobación de los dos millones de dólares para el Monumental. Lo calificó como una obra “importantísima” para la “historia de todo el país”, ya que allí se jugará la final de la Copa Libertadores de este año. ¿Pero qué fiscalización ha hecho frente a la demora de las tareas municipales? La concejala contestó que habría que considerar los “aspectos” de los retrasos.

“Los escenarios cambian y las necesidades también van evolucionando; hemos pasado una pandemia...”, argumentó.

Consuelo Flores, quien no habló mucho porque apenas se la escuchó decir que estaba disfónica, no profundizó en cuál es su accionar frente al tema y defendió el trabajo que realiza la Alcaldía. “Son obras que se están haciendo, muchas, y poco a poco se hacen parques, escuelas y se están entregando computadoras”, detalló Flores.

Sobre los cuestionamientos ciudadanos, Laura Arteaga, otra concejal, achacó a “gente que no quiere a la alcaldesa”, y que ella “no está quieta”, pero tampoco precisó cuál es su fiscalización.

Terry Álvarez, de la Revolución Ciudadana, afirma que Viteri debe ejecutar con mano firme las sanciones correspondientes por estos incumplimientos, pues “no se estaría cumpliendo con la ciudadanía”.

Sobre la aprobación de los dos millones de dólares para el Monumental, recordó que se abstuvo de votar porque, subraya, en Guayaquil hay que invertir en obras más prioritarias como, por ejemplo, la construcción de explanadas o espacios para comerciantes informales.

