Ni las escuelas se salvan de la delincuencia en Milagro

En menos de quince días, tres planteles educativos de Milagro fueron visitados por la delincuencia. El primer robo ocurrió la segunda semana de diciembre pasado, en el recinto 5 de Junio. La líder de este sector situado en la vía Milagro-Virgen de Fátima, Érika Bermeo, indicó con preocupación que nunca antes se habían registrado hechos delictivos en su zona.

“A lo mucho había asaltos en los paraderos de buses, pero ahora están ingresando al recinto”, aseguró. Pero lo que más le llama la atención es que los delincuentes no respetan las unidades educativas ni a los docentes.

Es así que recordó los momentos en que sujetos desconocidos y a bordo de motocicletas amedrentaron y despojaron de sus pertenencias a los profesores de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. “Se les llevaron los celulares, documentos, billeteras, la plata. Todo lo que tenían en ese momento”.

Los ciudadanos exigen a la Alcaldía y la Policía construir las UPC que sean necesarias en la ciudad. Denuncian que son contadas las existentes.

De ahí que ha mantenido reuniones con los moradores, a fin de tomar acciones propias en pro de la seguridad del lugar. Para ello, se han organizado y junto a la Policía Nacional están elaborando un plan estratégico que permita monitorear el sitio y a quienes lo visitan o actúan de forma sospechosa.

En Milagro, las unidades educativas Vicente Anda Aguirre y Abdón Calderón también fueron visitadas por los asaltantes. Aprovecharon el inicio del nuevo año para ingresar y llevarse los pocos enseres que había en los establecimientos.

En el caso del colegio Anda Aguirre, los antisociales ingresaron por el departamento médico y de ahí sacaron el aire acondicionado. La denuncia no solo fue presentada ante las autoridades de Educación y la Policía, sino también ante el jefe político, Fernando Fariño.

La autoridad indicó que, tras conocer los hechos, mantuvo una reunión inmediata con el jefe del distrito policial de Milagro y la directora del distrito de Educación. “Parece ser que una de las principales causas por las cuales se están dando estos hechos delictivos es la falta de guardianía en los establecimientos”, manifestó.

A decir de Fariño, tiene previsto solicitar una nueva reunión con las autoridades policiales y educativas, a fin de proponer que mediante autogestión se contrate a una persona encargada de velar por la seguridad de los centros educativos.

Esa es una iniciativa que han adoptado los padres y docentes de la Unidad Educativa Milagro, que han logrado evitar que sus instalaciones sean afectadas por la delincuencia.

Aquí no contamos con una UPC. Por eso no hay presencia policial fija. Sí dan rondas, pero los delincuentes aprovechan cuando saben que la policía se va. Pasa siempre igual.

Por su parte, el jefe policial de Milagro, Diego Pavón, indicó que tras los hechos denunciados han intensificado la presencia de personal uniformado en los alrededores de las escuelas y colegios, así como de los mercados y centros comerciales donde existe mayor riesgo delincuencial.

Pero para la ciudadanía urge adoptar otras medidas adicionales a la contratación de guardias privados, si finalmente se opta por esta medida. “Urgen las cámaras en los alrededores de los planteles y policías que, como civiles, chequeen que todo esté bien. En Guayaquil los colegios han sido vulnerados con tal frecuencia, que los chicos han perdido sus computadoras y las herramientas que requieren para estudiar. ¿Quieren que pase lo mismo acá? Hay que trabajar de forma preventiva. No se trata de ir sonando la sirena en los alrededores de los planteles y ya”, señaló Jerry Merino, habitante del cantón.

Lourdes Zapata, residente del barrio Los Chirijos, opina de forma similar. Para ella, los niveles de inseguridad son tales en la ciudad que a los delincuentes poco o nada les importará robar incluso cuando los estudiantes estén en el aula o saliendo de los centros educativos.

“Por ahora las clases siguen siendo virtuales y eso, por lo menos, es un respiro. Que se metan hasta por el espacio donde va un acondicionador de aire, habla mucho de lo miserables que son. En los alrededores de los colegios hay gente vendiendo droga. Sí, acá el problema es grave, tanto como en Guayaquil. ¿Y qué se hace? Nada. La Policía y la misma Alcaldía lo ven como un robo más, un robo común, en lugar de actuar. Coloquen cámaras de videovigilancia, alarmas y megáfonos que den alerta de lo que esté pasando en el momento”, se quejó.

Me preocupa la situación, porque nunca antes se registraban robos de este tipo. A lo mucho había asaltos en los paraderos, pero no a los colegios. Con eso no se metían.



Vicky Maldonado,

habitante del sector 5 de Junio