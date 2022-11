Aún no llega Navidad, pero los guayaquileños ya se han puesto a hacer fila y compras por adelantado para esta festividad.

Ahora con el Black Friday cerca, las familias salen en busca de las ofertas más asequibles a sus bolsillos que presenten los centros comerciales y sus locales.

Pues en el caso del Mall del Sol, desde la mañana del sábado 19 de noviembre realizaron su evento “A quien madruga Mall del Sol lo ayuda”, que efectúan desde el 2012. Abren sus establecimientos desde las 07:00 para ofrecer descuentos de hasta el 70 % hasta las 13:00.

Decenas de ciudadanos acudieron a este punto desde antes de las 06:00, donde se pudo ver largas filas fuera de este edificio, la mayoría esperando a entrar para realizar todas sus compras navideñas.

Descuentos. Los ciudadanos comienzan ya a visitar las tiendas para conocer las ofertas y rebajas disponibles por Viernes Negro. Freddy Rodriguez

“Ya se acerca esta fecha y no quiero salir tan tarde a hacer las compras de Navidad, luego me quedo sin los regalos para la familia”, señala Soraya Macías, quien salió no solo este sábado al Mall del Sol, desde antes ya habría visitado más centros comerciales en busca de ofertas.

Centros comerciales como Policentro y San Marino cuentan con variadas ofertas desde la semana pasada por el Black Friday, o en el caso de ciertas localidades, Black Weekend.

“Desde inicios de noviembre he visto que hay descuentos, así que he estado desde entonces visitando cada fin de semana tiendas en busca de los regalos para mis padres”, señala Mónica Delgado, ciudadana.

Sin embargo, estas variadas promociones ya estaban disponibles desde la semana pasada en la ciudad, y con esta excusa los visitantes han aprovechado para adelantar la compra de regalos para sus familiares y amigos.

Durante estas fechas, en especial durante Black Friday, como lo ha publicado EXPRESO en ediciones anteriores, los comercios que tienen mayor afluencia del público son aquellos que se dedican a la venta de electrodomésticos y tiendas de ropa.

Sin embargo, ahora con la llegada del mundial de fútbol, se ha evidenciado mayor venta de televisores y artículos para sonido, pues este Black Friday también ha sido uno irregular por la cercanía de fechas con el inicio de los partidos del mundial.

“Yo he estado buscando televisores, he encontrado, pero cada vez encontraba uno mejor que otro, aún sigo buscando y por eso salí temprano de mi casa a ver qué hay de oferta”, señala Christian Salazar, quien al igual que Macas, adelantó la búsqueda de regalos para no quedar sin opciones para dar en Navidad.

El Black Friday, la Navidad y el Mundial han puesto a las personas a correr por los regalos adelantados y por los televisores para ver todos los partidos, y con ello, la afluencia y visitas también han crecido.