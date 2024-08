Los Guayaquileños están insatisfechos con el rol que cumple la ATM

Las críticas en contra de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) han sido una constante en Guayaquil durante los últimos años. Los videos donde se observa a los agentes discutiendo o intercambiando golpes con los ciudadanos ya no son una novedad en las redes sociales, y las denuncias en torno a los pedidos de coimas por parte de los agentes se escuchan casi a diario en las calles. A esto se suman las críticas por los uniformados esfumarse pasadas las 18:00, como lo ha publicado EXPRESO.

“Estamos hartos, el papel que cumple la entidad es deplorable”, piensa Orlando Calderón, conductor guayaquileño; que asegura que el tráfico que experimenta la ciudad “en gran parte se debe a que nunca está el personal en las calles, al menos no cuando debe”.

Como él opinan decenas de guayaquileños, según reflejan los resultados de la encuesta elaborada por el colectivo ‘Guayaquil Cómo Vamos’ y otras instituciones del país; que confirma que el 66 % de los consultados se siente “nada satisfecho” y “poco satisfecho” con el trabajo que realiza la institución. Apenas un 5 % dijo estar “muy satisfecho”.

La ausencia es el principal problema de la ATM

Para Daniela Gómez Lince, conductora guayaquileña, uno de los principales reclamos de los ciudadanos hacia la ATM es su ausencia. “Solo trabajan hasta las 18:00 y luego no se los ve más. En la noche también hay tráfico y accidentes. Deberían trabajar a toda hora. Por eso estamos como estamos”, cuestionó la residente de la ciudadela la Alborada, quien no apuntó a los agentes con su crítica, sino a las asignaciones de los rangos más altos de la ATM. “Solo deben ponerlos a trabajar, la culpa no es de los vigilantes, sino de quienes están más arriba”, piensa.

Sobre este tema, EXPRESO le ha consultado en repetidas ocasiones a la autoridad por qué no se ve agentes en las noches, pero la explicación no ha llegado.

Constantemente, las críticas también están relacionadas con la presunta corrupción que se comete en las calles. Al respecto, más del 50 % de los encuestados considera que sigue igual que años anteriores, el 26 % incluso piensa que ha aumentado y apenas el 22 % cree que ha disminuido o que no existe.

Luiz Izquierdo, taxista guayaquileño, sostiene que es “muy fácil entrar a la ATM”, lo que hace que se filtren más funcionarios públicos corruptos.

Cifra El 66 % de los guayaquileños está inconforme con el trabajo de la autoridad, según estudios La ciudadanía pide que los cambios sean desde los cargos más altos



“Ante la necesidad de vigilantes, escogen a cualquiera. Haces un curso y en pocos meses ya están en las calles siendo autoridad. Eso hace que sea muy fácil entrar y no está bien”, opina el conductor que en varias ocasiones ha sido víctima de lo que él denomina “vacunas”. “Ellos buscan cualquier excusa para querer multarte y, como saben que las multas son muy caras, esperan que les des dinero. ¿Cómo podemos estar conformes con ellos?. Y ni hablar de los radares”, precisa el ciudadano, quien confiesa haber accedido a pagarles para “salir librado”.

La encuesta no solo puso la lupa sobre la autoridad, también se consultó sobre el criterio del mal accionar del ciudadano. Por ejemplo, si se está de acuerdo con pagar dinero para acelerar trámites. El 69 % de los consultados no aprobó esta acción, mientras que un 19 % la justificó “poco”. Apenas un 11 % opinó que se justifica “algo y mucho”.

Porcentajes similares tuvo la consulta sobre si se justifica o no utilizar el carril de servicio de la Metrovía si están de apuro. El 57 % no lo justifica de ninguna forma, y un 25 % lo justifica poco.

En las noches no hay agentes y eso no es culpa de ellos, sino de la máxima autoridad. Hay mucho por mejorar.

Daniela Gómez Lince

ciudadana

Pero, si en su mayoría no se justifica, ¿cuál es la razón por la que esta infracción se comete constantemente? Es lo que se les consultó a los ciudadanos, a lo que respondieron con otra queja. “Son ellos mismos, los agentes, los que nos indican que transitemos por ahí y después las cámaras nos multan”, explica Ariel Constante, quien señaló que esa clase de casos se repiten con frecuencia en las “horas pico”.

De acuerdo con lo dicho por el mismo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la inclusión de las cámaras sancionadoras para multar a los infractores busca evitar también el constante contacto de los conductores con los agentes. Sin embargo, ahí se reclama por otra irregularidad denunciada: “las multas fantasmas”.

“Los benditos radares, siempre mal calibrados, han sido un dolor de cabeza. La ATM, como pasa en otras partes del país con las agencias de tránsito, nos han metido la mano de una forma descarada. ¿Y quién ha respondido? Nadie. Nunca”, hace énfasis el conductor Timoteo León.

La ciudadanía hizo un llamado a las autoridades superiores del Municipio de Guayaquil. “No solo hace falta que los agentes mejoren, sino toda la institución. Se debe hacer una reestructuración completa para que solo queden los buenos funcionarios. Que esto empiece desde el Cabildo”, dijo Alberto Sierra, empresario ecuatoriano.

