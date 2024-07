El 74% de los guayaquileños no auguran un buen futuro para su ciudad

Con el objetivo de conocer la percepción de los ciudadanos en varias dimensiones, la Fundación Movidana, con un grupo de promotores - entre los que destaca la Universidad Casa Grande, el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas ESPOL, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otras entidades -, dieron a conocer los hallazgos estadísticos tomados entre mayo y julio del presente año con aproximadamente 1.700 encuestados.

La investigación abarca 11 aspectos, entre esos clima de opinión, barrios y vecinos, salud, movilidad y transporte, entorno económico, medio ambiente, cultura, seguridad y educación.

“Guayaquil Cómo Vamos es una iniciativa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la urbe. El propósito es generar información confiable y técnica que ayude al desarrollo de un gobierno municipal transparente”, enfatizó Cynthia Guerrero, presidenta de la Fundación Movidana.

Entre los principales aspectos a destacar que arrojó la encuesta de percepción es que la mayoría de los encuestados se encuentran satisfechos con Guayaquil, pero no tienen optimismo de cara al futuro. Algo similar a lo que arrojaron también los datos de la encuesta que la multinacional IPSOS hizo, en Quito y el Puerto Principal, para conocer cómo ven los ciudadanos la gestión de sus alcaldes.

Los datos recabados

Según ‘Guayaquil Cómo Vamos 2024’, que señaló además que el 46% del ciudadano desconfía del Municipio de Guayaquil, el 70 % de encuestados coincidió en que están “satisfechos y muy satisfechos” con su ciudad, siendo el del estrato social bajo el más satisfecho; y el de la clase social alta el más insatisfecho. Sin embargo, el estudio reveló que apenas el 26 % de los guayaquileños confía en que vendrán mejores días.

“No es que me encante como está ahora mi ciudad, pero está presentable. Sin embargo, ante la falta de acciones municipales, siento que todo estárá peor en menos de un año. Si Aquiles Álvarez no actúa y no nos atiende, como ahora, todo se pondrá feo”, asegura Lídice Castro, residente de la Alborada.

EXPRESO realizará una serie de entregas donde se analizarán las percepciones de los guayaquileños en las diferentes temáticas planteadas.

