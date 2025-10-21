Expreso
PLAN SALUD
enfermedades respiratorias
Los cambios bruscos de temperatura provocan tos, estornudos y congestión nasal, entre otros síntomas.FREEPIK

Enfermedades respiratorias se incrementan en Guayaquil: qué recomendaciones aplicar

En centros municipales de salud se registró, en las últimas semanas, el aumento de consultas por enfermedades respiratorias

Con el cercano cambio estacional de verano a invierno, los cambios de clima producen síntomas como tos, congestión nasal, estornudos, irritación de garganta y malestar general.

El Municipio de Guayaquil informó este martes 21 de octubre que se ha incrementado el número de consultas médicas por enfermedades respiratorias, en los centros de salud del Cabildo.

En septiembre hubo 10.313 atenciones, que representa 11,53 % más que en agosto (9.247). En lo que va de octubre, se han dado 5.430 consultas, indicó la entidad en un comunicado.

90.777 citas por enfermedades respiratoriasdio la Red de Salud municipal, entre enero y el 17 de octubre pasados

Los diagnósticos más frecuentes, son: 

  • Rinofaringitis aguda (resfriado común)
  • Faringitis aguda
  • Amigdalitis aguda
  • Infección aguda de las vías respiratorias superiores y
  • Rinitis alérgica
Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias

La Dirección municipal de Salud e Higiene hizo seis recomendaciones a la ciudadanía para evitar que el cambio de estación produzca enfermedades respiratorias.

Procure seguir estos consejos: Evitar cambios bruscos de temperatura; mantener ventilación adecuada en los hogares; incrementar el consumo de líquidos, frutas y alimentos ricos en vitamina C; usar mascarilla o cubrirse al toser y estornudar; lavarse las manos con frecuencia; y evitar la automedicación.

