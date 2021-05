Guayaquil: Encerrarse o no, el dilema que ronda en la Nueva Kennedy

Rosa Terreros llegó hace 42 años a la ciudadela Nueva Kennedy, en el norte de Guayaquil, y afirma que durante todo este tiempo nunca se ha sentido en estado de alerta como ahora. Lo dice en referencia a los testimonios de vecinos que han sido asaltados y luego de oír disparos fuera de su vivienda, que más allá del susto le confirmaron que su auto también había sido desvalijado. Su caso se sumó a la lista de los afectados por la delincuencia.

En un intento por tener más seguridad, Terreros junto a otros moradores formaron un consejo barrial de participación ciudadana para poder llevar sus peticiones a los oídos de las autoridades. Lo primero, por supuesto, giró en torno a la seguridad y fue así que el 28 de agosto de 2020 dieron a conocer al Municipio un proyecto para hacerle frente al problema.

El plan consiste en la construcción de dos cerramientos con acceso peatonal en las calles Tercera (entrada) y Segunda (salida). Hace unos años cerraron de forma permanente la peatonal que da a la calle Primera, procedente de la avenida del Periodista, lo que inicialmente les dio algo de paz, pero hoy ya no es suficiente. El comité justifica esta acción de colocar portones que impidan el paso en que el sector es residencial y no “una vía de paso para trasladarse a otro sector, por lo que no afecta el tránsito vehicular”.

“Cerramos la peatonal porque es ese el foco de la delincuencia. Este es el punto de fuga. Esperamos ahora la aprobación del Municipio y la idea es que cada residente tenga una llave para que pueda entrar y salir”, argumenta Terreros, quien lamenta no tener una respuesta del Cabildo, por lo que volvió a enviar el oficio en enero pasado.

Proyecto. Ahora, el comité busca instalar dos cerramientos con el fin de tener más seguridad. Otros se oponen. Esperan un pronunciamiento del Cabildo. Jimmy Negrete / Expreso

En el documento, al que tuvo acceso EXPRESO, se detalla que la inversión de la infraestructura asciende a los 16.000 dólares y que son 90 familias las que han firmado su aprobación para el emprendimiento del proyecto, que incluye la instalación de una pluma electrónica, garita y personal de seguridad.

Este Diario consultó al Municipio cuál es el estado del trámite, si ya ha sido analizado o aprobado, pero hasta el cierre de este reportaje las respuestas no llegaron. También llama la atención que en una de las estructuras donde se prevé levantar uno de los cerramientos, está colocado un sello de clausura, por lo que, asimismo, se buscó una contestación de por qué se dio esto, pero hubo silencio.

Esto debe ser una cuestión unánime, pero aquí ha pasado algo muy distinto. No han ido casa por casa para dar a conocer el proyecto y ver qué nos parece. No fue la manera correcta Kleber Suárez, residente

Pero en la Nueva Kennedy hay quienes no comparten esta actuación del comité, sobre todo de parte de quienes tienen locales comerciales o inmuebles que están sobre la avenida San Jorge o del Periodista. Este es el caso de Ivonne Possieri, quien habita desde hace más de 40 años en el vecindario y espera que el Cabildo no autorice la instalación.

“Los argumentos de ellos son simplistas. Esto no es una ciudadela privada y no pueden cerrar aquí o allá. No comparto que se tomen atribuciones de cerrar una calle que es pública. Las autoridades deben hacer las cosas como debe ser, tumbar y llevarse las puertas. Aquí hay negocios que descargan mercadería”, sostiene la moradora.

Un comentario similar formula Kleber Suárez, residente de la calle Tercera, quien asegura que no ha habido una debida socialización del proyecto en el barrio. “Hay robos en todo Guayaquil, pero por eso no vamos a tener que encerrarnos. Debe haber unanimidad”, expresa el ingeniero industrial.

Debido a las denuncias ciudadanas por los actos delictivos, EXPRESO buscó la voz de la policía a cargo de la seguridad del sector, para conocer cuáles son los delitos que más ocurren en la ciudadela y las estrategias que se ponen en marcha. La respuesta vino por parte del teniente coronel Lenin Peralta, quien dice que en el tema de robos hay una disminución del 10 %.

Con la pandemia se agudizó el tema. Lamentablemente, al Municipio le hemos remitido oficios, pero no hemos obtenido respuestas. Queremos hacer las cosas correctas Rosa Terreros, presidenta del comité

“Se desarticuló una banda dedicada al robo de accesorios de vehículos en marzo pasado, y ahora se registran siete de estos delitos. En la Nueva Kennedy tenemos callejones y se planifica un proyecto de identificar a los recicladores y activación de botones de seguridad”.

El uniformado también está consciente del dilema que vive la ciudadela, por lo que sugirió una reunión con los vecinos para que se pongan de acuerdo y analizar los argumentos que tienen ambos bandos. “En el momento que ponemos una puerta es bueno porque migra el delito, pero necesitamos analizar que esto no afecte a nadie”.

Cifra 90 familias de la ciudadela firmaron la aprobación del proyecto de seguridad.

Algunos residentes sugieren también que, con o sin las puertas, se ilumine más el sector, se pinten murales o se coloquen bancas o mobiliario urbano para facilitar el encuentro en las peatonales; y se regeneren además las aceras para invitar al residente a salir. “Si pocos salen, el vecindario luce deshabitado y es ahí donde actúan los ladrones. Hay que pensar en otras medidas también. Todas valen la pena, pero necesitamos que la autoridad nos haga caso”, agrega la residente Laura Navas.