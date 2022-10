A cuatro kilómetros de donde se vivirá la fiesta deportiva por la final de la Copa Libertadores de América, lo que se respira es escepticismo con respecto a las medidas de seguridad que se adoptarán en el resto de la urbe, antes y durante el encuentro futbolístico.

Muchos consideran que lo mejor que pueden hacer para cuidar su seguridad e integridad física es quedarse en casa, tal como lo hicieron durante la pandemia de COVID-19. “Nadie está seguro afuera, no sabemos cómo van a resguardarnos si todos los policías están concentrados en el estadio... Si no tenemos nada que hacer es mejor quedarse en casa encerrados”, opina Cecilia Cevallos, residente de la ciudadela Alborada, quien ya adelanta las compras para aprovisionarse hasta el fin de semana.

Según indica, no conocen de ningún plan de seguridad que se vaya a desplegar por el resto de sectores alejados del Monumental, donde el próximo 29 de octubre se disputará la final de la Libertadores.

Sixto Calle, morador de la novena etapa, tampoco conoce de algún dispositivo en su sector, fuera de lo que ha escuchado para los sitios aledaños al encuentro deportivo y zonas turísticas. “Para allá es todo, aquí sigue siendo lo mismo, hasta acá no llega eso. Nosotros tenemos una UPC, pero con una no hacemos nada. Al menos aquí no he visto que digan: ‘Señores, estamos aquí porque habrá la fiesta del fútbol’. Igualito está”, comenta el ciudadano, al añadir que no se encerrará en su casa. Saldrá como todos los días a caminar.

Arturo Rosado, quien habita en Sauces pide que se aumente el patrullaje en el norte de la ciudad, no solo por Libertadores sino siempre. Pamela Vera Concha

Igual lo harán, pero para trabajar, Lisbeth Bersoza y Héctor Salvador, quienes aseguran que abrirán con normalidad el local donde atiende cada uno, en la Alborada, pues consideran que ese día será igual que otros. “Independientemente si es la final de la Libertadores, todo será igual. En todos los lugares roban. Es lo que veo todos los días”, asegura Salvador.

El coronel Maximiliano Maldonado, jefe del Distrito Florida, sostiene que la seguridad en la ciudad seguirá siendo la misma. “El dispositivo normal no se ha tocado, el que es de mi responsabilidad seguirá con el despliegue del patrullaje en vehículos, motos, a pie, policiclos. Es normal en el distrito”, garantiza el oficial, al aclarar que el dispositivo por Copa Libertadores es con otro personal uniformado.

“El contingente que vino a reforzar también lo está haciendo en centros comerciales, en áreas hoteleras, donde se supone van a estar los hinchas. Esa seguridad que estamos haciendo no solo va en beneficio de los hinchas, sino de toda la ciudadanía”, indica Maldonado. En lo que concierne a su sector, cerca de 400 agentes están trabajando normalmente fuera del evento deportivo.

Me recogeré desde el viernes y no saldré hasta el domingo en la tarde... y estoy salva y tranquila. Hay delincuencia y con lo que uno lee lo que pasa en otros lados, se siente insegura. Teresa Nieto

residente de la ciudadela Garzota

Tenemos una UPC, pero con una no hacemos nada... Al menos aquí no he visto que digan “Señores, estamos aquí porque habrá la fiesta del fútbol”. Igualito está... Sixto Calle

residente de la Alborada

Pero a Gabriel Sánchez, quien atiende un local de venta de jugos en Sauces, le preocupa escuchar que casi todos los policías estarán por el Monumental. Por ello pide prestar atención también los sectores donde el nivel comercial es alto. Según él, en su zona han aumentado los arranchadores. A pesar de eso, asevera que igual atenderá ese día.

Lo contrario del artesano Plas Bueno, quien adelanta que cerrará su local porque también cree que la policía va a estar concentrada más en el partido y sus alrededores.

Igual opina Teresa Nieto, residente de La Garzota, quien asegura que se recogerá “desde el viernes y no saldré hasta el domingo en la tarde... así estoy a salvo y tranquila”.