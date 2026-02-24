Emergencias en Guayaquil: Más de 90.000 casos atendieron los bomberos en tres años

La entidad ha capacitado a más de 11.000 uniformados, adquirió diez unidades de combate e inauguró una compañía, desde 2023

Los bomberos atendieron una de las emergencias más severas de los últimos años en Guayaquil: el incendio del centro comercial Multicomercio, en el sur de la ciudad.

Los recientes incendios en Guayaquil, incluido el de gran magnitud en el centro comercial Multicomercio, han demandado un gran esfuerzo del Cuerpo de Bomberos. Como esa, han sido 90.717 atenciones las que la institución ha brindado en Guayaquil, desde 2023, según informó el Municipio este martes 24 de febrero.

Eso incluye 10.464 incendios, 74.996 atenciones prehospitalarias, así como rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias.

"Durante este periodo (mayo del 2023 a febrero del 2026), 247.516 personas, entre niños y adultos, participaron en charlas de prevención de incendios y emergencias desarrolladas en unidades educativas y comunidades", destacó la Alcaldía.

Una decena de unidades nuevas en tres años

Durante este periodo, los bomberos de Guayaquil han adquirido diez unidades de combate contra incendios, tres camiones escalera, cinco unidades para atención de incendios forestales, un tanquero cisterna de 3.000 galones y un camión grúa para rescate, indicó la Municipalidad.

A esto se suma la inauguración de la Compañía Isidro Ayora Cueva, cuya estación se edificó en el kilómetro 14,5 de vía a la costa.

También se amplió la Compañía Isla Puná # 57, ubicada en la localidad rural del mismo nombre; y se activó el Centro de Control y Abastecimiento de Ambulancias.

