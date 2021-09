EE. UU. pone su lupa en el sur de Guayaquil por la inseguridad

Los hechos delictivos que a diario ocurren en la ciudad, los casos de sicariatos reportados (430, en lo que va del año en la zona 8), sumados a la inseguridad que la comunidad siente incluso generó una reacción por parte del Gobierno de Estados Unidos, que a través de su Embajada y Consulado en Ecuador, lanzó una alerta para los diplomáticos y familiares que se encuentran en el Puerto Principal, de que se cuiden.

En su portal web, en una alerta de seguridad la Embajada precisó que como resultado del aumento de la violencia, el personal de la Embajada de los Estados Unidos y el Consulado General y sus familiares han recibido instrucciones de evitar todas áreas de Guayaquil al sur, de la avenida Portete de Tarqui, hasta nuevo aviso. El comunicado fue publicado el martes 14 de septiembre. Ayer, la Casa Blanca difundió un memorando donde Ecuador está entre 20 países donde hay más tránsito de drogas.

Dos sectores apuntalan el miedo en el sur de la ciudad

La avenida Portete de Tarqui tiene algo más de 5 kilómetros, es una vía que se suele utilizar para llegar rápido a la vía a la costa. A lo largo de esta hay importantes cadenas nacionales e internacionales de tiendas, panaderías y restaurantes. Con la advertencia de Estados Unidos, el sector turístico y la comunidad temen que se afecten las ganancias del comercio en esta zona, además de la imagen del Puerto Principal. En especial porque en el comunicado se entiende que también se deben tener en cuenta los alrededores de la avenida.

La parte turística de la urbe no es solo el centro, en el sur también hay lugares para ver como el barrio Centenario, el parque y museo de la Armada. Urge más seguridad. Richard Dávila

​guía nacional de turismo y

​expresidente de Optur de Ecuador

“Esto es una advertencia y las autoridades deben actuar con efectividad, antes de que la ciudad ingrese en una lista de lugares no recomendables para visitar, como ocurrió con las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas, que estuvieron en esa nómina unos 10 años, por los secuestros a extranjeros que se reportaban”, indica a este Diario Richard Dávila, expresidente de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador y guía nacional de turismo.

Tal como lo ha publicado EXPRESO en una serie de reportajes, el sur es la zona más peligrosa de la ciudad por las muertes violentas que allí se han dado. Solo en el distrito Portete, de enero a septiembre de 2021 las muertes violentas se han incrementado en un 96 %. En 2020, en este rango de tiempo se registraron 24; mientras que este año son 47, según las cifras de la Policía.

Los operativos se han intensificado en la calle Portete. Miguel Canales Leon

El jefe del distrito Portete, teniente coronel Danny Cabrera, advierte que se está trabajando arduamente para reducir la inseguridad en la zona. “En este año hemos detenido a 485 personas, el año pasado a 325. Asimismo, hemos desarticulado 17 bandas de delincuentes, 7 más que el 2020”, explica Cabrera.

Viví en Estados Unidos por 20 años. Ahora estoy en Guayaquil. Mis amigos cuando vienen me piden que los guíe, para no ir a zonas peligrosas. Hay que recuperar la seguridad de la ciudad. Michael Gómez

​ciudadano

Pero para la ciudadanía hace falta mucho más. Carlos Guerrero, líder comunitario de Sauces 1, cree que esta alerta lanzada por el Gobierno de Estados Unidos refleja lo compleja que está la ciudad y las manos y ojos que son necesarios para frenar la problemática. “Guayaquil está desprotegida y las autoridades internacionales lo saben. Me preocupa que las autoridades no se involucren más en el caso. Nos estamos yendo de pique en el tema”, reflexiona, al hacer énfasis en que los militares actúen de forma permanente. “Ellos deben salir hasta con tanques, con todo su arsenal. No podemos combatir el problema solo con operativos aleatorios”, señaló.

Esta semana, como lo publicó este Diario, Vicente Taiano renunció como gobernador de la provincia del Guayas. Ayer, EXPRESO conoció que el empresario Pablo Arosemena será quien ocupe ahora el cargo.

Esa alerta lanzada es un indicador del nivel de inseguridad que tenemos. Frente a ello, los militares deben actuar, salir a la calle, controlar. Día y noche, con libertad, hacerlo. Carlos Guerrero, líder comunitario de Sauces

​líder comunitario de Sauces

Para ecuatorianos que han vivido en el exterior, el problema está en que no se está enviando el mensaje apropiado al mundo. “Se han hecho muchos controles y no hay resultados positivos, un ejemplo es que los asesinatos siguen en aumento. A mi hermano lo han asaltado varias veces y eso le aterra”, opina María Martínez, quien vive en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y lamenta ver que la paz del Puerto Principal se ha esfumado.

Según precisan los operadores turísticos de la ciudad consultados, a causa de esta realidad los turistas piden la presencia de la policía en sus recorridos.