Los edutokers cambian la enseñanza de Lengua y Literatura en los jóvenes

En un mundo donde las redes sociales han redefinido la forma en que consumimos información, un fenómeno inesperado ha captado la atención de educadores y estudiantes: el auge de TikTok como plataforma educativa. Lo que comenzó como una aplicación de entretenimiento, hoy se ha convertido en un espacio donde aprender sobre matemáticas, gramática o incluso citar en formato APA, se reduce a un video de un minuto.

María Fernanda Martínez, investigadora de la Universidad Casa Grande, encabezó el proyecto ‘Nuevas estrategias pedagógicas en redes: Edutokers hispanoamericanos: estudio de caso’. Una investigación que explora cómo TikTok se ha transformado en una herramienta educativa clave, a raíz del consumo de contenido masivo en redes. Martínez explicó a este Diario, que la idea de estudiar a los creadores de contenido educativo para la red social mencionada, nació de la observación durante la pandemia del Covid-19. “Durante el encierro, TikTok creció exponencialmente, y al comenzar a analizar su contenido descubrimos que no solo era un espacio para el ocio, sino que muchas personas consumían material educativo en este formato de cápsulas de un minuto,” comentó Martínez.

Una experiencia personal fue clave en la decisión de estudiar este fenómeno. “Un alumno me sorprendió cuando me dijo que había aprendido a citar en formato APA gracias a un video de TikTok. Eso me llevó a investigar cómo el formato amigable y preciso podía facilitar el aprendizaje de temas complejos para muchos.”

La investigación a detalle

El estudio analizó las cuentas de ocho edutokers (Tu Profesora de Lengua, Mónica Higuera, Fernando Bustos, entre otros), seleccionadas bajo criterios específicos, llegando a resultados importantes en el ámbito académico. “Los resultados muestran que plataformas como TikTok pueden ser un recurso educativo valioso. A menudo, se subestima el potencial de las redes sociales en la educación, pero este estudio demuestra que pueden ser espacios de aprendizaje no formales pero efectivos.”

Una de las contribuciones más importantes de esta investigación es el concepto de educomunicación, la intersección entre educación y comunicación.

Según Martínez, esta combinación es crucial para adaptarse a las nuevas generaciones y a sus formas de consumir conocimiento. “Es vital que los docentes no solo se adapten a estas tendencias, sino que las integren activamente en sus estrategias pedagógicas.”

