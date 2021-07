Educación tramitará pedido de los maestros jubilados

Luego de que EXPRESO publicó el drama que viven los maestros jubilados en el 2019 y 2020 que no han recibido el pago de su compensación jubilar y que hallan trabas en el proceso por parte de las dependencias educativas, las autoridades de la Subsecretaría de Educación de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) dieron una respuesta.

Se acordó realizar una reunión el próximo 26 de julio, vía telemática, en la que participarán los dirigentes de los maestros jubilados y los responsables de Talento Humano de la Subsecretaría y de los Distritos Educativos, a fin de buscar alternativas a los trámites.

Las autoridades educativas aseguran haber revisado y constatado que desde la Subsecretaría se ha dado contestación a los oficios ingresados por el gremio.

No obstante, los jubilados señalan que todos los expedientes (documentos) presentados por ellos para el trámite jubilar, se quedan rezagados en los Distritos Educativos y Subsecretaría por meros trámites burocráticos, impidiendo que continúen hacia el Ministerio de Educación y luego al Ministerio de Trabajo, que los valida y traslada al Ministerio de Finanzas, ente que emite un bono y lo envía al Banco Central, una vez que existen los recursos.

“Los trámites están represados en las dependencias educativas locales, a pesar de que los maestros hemos cumplido con todos los requisitos que exigen los expedientes”, sostiene Harry Valarezo, presidente de la organización Maestros Jubilados 2019 y 2020 Núcleo del Guayas, quien denuncia que esto hace que los profesores no puedan cobrar todavía su compensación, que fluctúa entre 18.000 y 53.000 dólares por sus más de tres décadas de servicios en el magisterio fiscal.

Llevaremos nuestro reclamo hasta la Presidencia de la República, a través del diálogo del encuentro, como lo hemos denominado. Ojalá logremos nuestro objetivo.

Harry Valarezo, presidente del gremio de los maestros jubilados

El compromiso de las autoridades es trabajar para revisar más casos de maestros jubilados que tienen observaciones en sus expedientes, los cuales deberían ser aprobados y recibir orden de pago.

A nivel nacional hay más de 6.000 docentes jubilados en 2019 y 2020 que tienen este problema. Pero en general suman 11.000 los que aún no logran la cancelación del incentivo jubilar como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y la vigésima primera disposición transitoria de la Constitución, en vigencia desde el 20 de octubre de 2008.

Los maestros jubilados hemos encontrado trabas en las oficinas de la Subsecretaría de Educación, donde hay lentitud en validar los expedientes para recibir la compensación.

Mabel Riofrío, docente jubilada

La semana pasada, como lo informó EXPRESO, los demandantes realizaron un plantón en el que informaron los problemas de salud que enfrentan muchos de ellos y que no cuentan con recursos para una atención médica particular, pues la que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es insuficiente y lenta. “Las citas nos las dan para después de seis o nueve meses, pero nuestros males no pueden esperar”, dice Juan Apolinario, quien tiene insuficiencia renal y debe someterse a hemodiálisis tres veces por semana.

No sé si tendré fuerzas para seguir reclamando mis derechos. Espero que el Gobierno nos pague lo que nos adeuda, antes de que más compañeros mueran sin ver su dinero.

Jenny Jara, maestra jubilada

El docente destina parte de su jubilación al pago de servicios básicos y medicina. “Es poco lo que me queda de la pensión mensual del IESS, por ello deseo que me paguen la compensación para mejorar mi calidad de vida. Creo que lo merezco después de haber laborado por más de tres décadas en el magisterio fiscal y de haber formado a cientos de niños y jóvenes”, añade.

Engaño En 2019 un grupo de maestros jubilados realizó una huelga de hambre, que luego levantaron porque les ofrecieron pagarles, pero no cumplieron.



Más de una centena de maestros han perdido la vida porque tienen enfermedades catastróficas y no han tenido los recursos suficientes para la compra de medicinas. Los que todavía resisten no quieren correr la misma suerte que sus compañeros. Por eso dicen que seguirán en pie de lucha hasta lograr el objetivo.

Hay maestros jubilados que padecen enfermedades catastróficas y que necesitan el incentivo económico para seguir su tratamiento. Alex Lima

Las autoridades educativas aclararon que en sus dependencias no se realizan cronogramas de pago. Allí únicamente se elaboran los expedientes y se remiten al Ministerio para su validación y continuidad del proceso.

No obstante, la subsecretaria de la Zona 8, Yadira Blakman, dispuso que las Direcciones Distritales y sus equipos técnicos tengan un acompañamiento personalizado, para agilizar los procesos y mejorar los tiempos de respuesta.

El incentivo jubilar que el Gobierno les adeuda asciende a 1.200 millones de dólares.