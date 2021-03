Edil del cantón Durán pide transmitir en vivo las sesiones del Concejo

Como una buena práctica de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana, y para que la ciudadanía conozca de primera mano, de forma constante, libre y gratuita información de interés público sobre actividades y decisiones tomadas por el cantón Durán, el edil Rodolfo Ortega solicitó que las sesiones del Concejo Cantonal sean transmitidas en vivo por la web.

En oficio fechado esta semana, pidió que se considere dentro de los puntos del orden del día la petición, pero no se concedió. El alcalde Dalton Narváez, al ser consultado sobre el tema, indicó a EXPRESO que el concejal debe “respetar los protocolos” y tratar el tema en las comisiones existentes.

“Primero querían que las sesiones sean públicas. Públicas en plena pandemia. Ya hacerlo presencial, con protocolos de bioseguridad, es un esfuerzo. Ahora, quieren que transmitamos. Podemos analizarlo a través de la Comisión de Participación Ciudadana, pero el concejal Ortega lo pide a título personal. Aquí debemos respetar los procesos”, indicó Narváez.

Y dijo además que no entiende el afán. “Si dicen que no hay transparencia, pues que pongan una denuncia con los órganos de control y lo demuestren. No estamos escondiendo nada”.

Ortega dice, en cambio, que no hay ninguna comisión que se apegue al pedido y que de alguna manera la actitud de Narváez denota que hay un trato diferenciado con algunos concejales, a quienes sí se les concede espacio en el orden del día de las sesiones.